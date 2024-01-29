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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عروسة تطلب الخلع بعد اسبوع زفاف.. ضربني يوم الصباحية بسبب أخته الحرباية

صدى البلد


تستمر مآسي الزواج في بيت العائلة بعدما تعرضت له عروس بنها التي لم تقض في عش الزوجية سوى ٢٤ ساعة فقط بعدما انهال عريسها عليها بالضرب بتحريض من شقيقته، لتخرج من منزلها عائدة لبيت والدها وسط نميمة من أهل البلدة الذين ظلوا يرددون:"العروسة رجعت بيت ابوها في الصباحية" لتقرر الشابة اخراس كافة الالسنة وتوضح السبب الحقيقي لمغادرتها عش الزوجية. 

وقفت "رنا"- اسم مستعار- بعد مرور 7 ايام فقط على زفافها أمام محكمة الاسرة في بنها تطلب الخلع من زوجها بسبب سوء معاملتها وتعديه عليها بالضرب بعد ساعات قليلة من زفافهما بعدما حرضته شقيقته ضدها ليستمع الجيران وأسرتها التي حضرت لتقديم المباركة لها وتهنئتها لصرخاتها التي ارتفعت بسبب ضرب العريس لها. 

قالت العروس "رنا" في دعوى الخلع التي أقامتها الدكتورة نهى الجندي المحامية المختصة بشئون الأسرة انها كانت عروس سعيدة للغاية بليلة زفافها التي كان يحكي عنها الجميع الا أن مخاوفها من الزواج في "بيت العيلة" تحققت في حفل الزفاف بعدما حاولت شقيقة زوجها احراجها عدة مرات امام المدعوين والاهل من الطرفين حيث كانت تتعمد ابعادها عن شقيقها للرقص معه طوال الفرح وكلما كان يقترب من عروسه لضمها او الرقص معها يجد شقيقته في المنتصف تدفعها لتبعدها عنه. 

 

الدكتورة نهى الجندي المحامية في ضيافة صدى البلد

قالت "رنا" انها تعرضت للاحراج بسبب تصرفات شقيقة زوجها التي لاحظها الجميع وحاولت بعض الفتيات اثناءها عنها الا انها كانت تصر على تخريب الليلة فاستوعبت العروس محاولاتها فقررت الصمت حتى تنفرد بزوجها للتحدث معه في شقتهما. 

انهمرت دموع عروس بنها في حديثها أمام هيئة محكمة الاسرة عندما روت الساعات التي تلت حفل الزفاف حيث قالت انها يوم الصباحية واثناء تحدثها مع زوجها حول تفاصيل ليلة الفرح عاتبته بلهجة مرحة عن تصرفات شقيقته قائلة: "اختك دي حرباية دي بهدلتني"  الا انها فوجئت بطرقات شديدة على باب الشقة ووصلة سباب من شقيقته التي استمعت لحديثهما بسبب قرب الشقق من بعضها واستفزت شقيقها وحضرته ضد عروسه. 

تحول العريس الى شيطان وهو يستمع لبكاء شقيقته وسمومها التي تلقيها في أذنه بأن زوجته يجب أن تتأدب على اهانتها حتى لا تكررها مرة أخرى قائلة:"لو سكت ليها هتتعود على إهانتك وتعتبرك مش راجل" ليتحول الزوج الى وحش سرش يكيل الضربات للعروس الحزينة وسط نظرات الشماتة من الأخت. 

أنهت العروس حديثها بانه اثناء صراخها بسبب الضرب تصادف وصول أسرتها بطعام الصباحية لتروي لوالدها ما حدث وقبل ان ينهال والدها على زوجها بالضرب تدخل الجيران للفض بينهم وانصرفت برفقة أسرتها عائدة لمنزل والدها. 

مر أسبوع وسط محاولات الصلح من الاقارب والاصدقاء الا ان زوجها رفض الاعتذار وحاول إجبارها على الاعتذار لشقيقته الا انها رفضت وطلبت منه الطلاق فقال لها:"هسيبك كدة متعلقة ومرمية في بيت ابوكي خلي الناس يقولوا سابها يوم صباحيتها" لتقرر  "رنا" عروس بنها رفع دعوى خلع. 

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