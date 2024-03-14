بطعم المحلات.. طريقة عمل السوبيا فى المنزل | عصائر رمضان

تفضل ربة المنزل تحضير العصائر الطبيعية فى المنزل حفاظا على سلامة أسرتها، لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل السوبيا في المنزل بطعم المحلات:

المكونات لعمل السوبيا

2 كوب ماء بارد

1 كوب لبن بودرة

1 كوب سكر بودرة

1 ملعقة صغيرة ماء الزهر

ماء الورد (اختياري)

ماء الليمون (اختياري)

مكسرات مفرومة (للتزيين)



طريقة عمل السوبيا

في وعاء كبير، قومي بمزج الماء البارد واللبن حتى تحصلي على خليط سلس ومتجانس. اتركيه جانبًا لمدة 10-15 دقيقة ليتمام عملية امتصاص اللبن.

بعد مرور الوقت المحدد، قومي بتصفية الخليط باستخدام مصفاة ناعمة أو قطعة قماش نظيفة للتخلص من أي تكتلات أو قطع لبن بودرة غير مرغوب فيها.

في وعاء آخر، قومي بإضافة السكر وماء الزهر إلى الخليط المصفى. قمي بتحريك المكونات جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا.

اتركي السوبيا في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل لتبرد تمامًا وتتماسك.

عند التقديم، قومي بتقطيع السوبيا إلى قطع صغيرة أو مكعبات ووزعيها في أطباق التقديم.

يمكنكِ تزيين السوبيا بماء الورد أو ماء الليمون حسب الرغبة، ورش المكسرات المفرومة فوقها لإضافة النكهة والقوام المميز.

قدمي السوبيا باردة كمشروب منعش في شهر رمضان.

تلك هي طريقة عمل السوبيا في المنزل بطعم المحلات. يمكنك تعديل كمية السكر وماء الزهر حسب ذوقك الشخصي.