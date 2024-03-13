اقتصادية جدا.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة بكوب دقيق فقط

إذا كنت تودين عمل حلويات غير مكلفة في منزلك نقدم لك اليوم طريقة عمل الزلابية:

المكوّنات:-

كوب من الدقيق

كوب إلا ثلث من الماء الدافئ

2 ملعقة صغير من الخميرة الفورية

2 ملعقة صغيرة من السكر

2 ملعقة كبيرة من بودرة الكاسترد(اختيارى)

رش ملح

ملعقة كبيرة نشا

طريقة التحضير:-

انخلي الدقيق ثم ضيفي عليه الكاسترد و الخميرة الفورية و السكر و الملح والنشا و اخلطيهم جيدا

صبي الماء بالتدريج اثناء العجن و اعجني جيدا حتى تحصلي على على قوام ثقيل غطي عجينة الزلابية و اتركيها لتختمر حتى يتضاعف حجمها

ثم قلبيها حتى يخرج منها الهواء الزائد

ضعي زيت القلي على النار حتى يصبح دافئ , ضعي كرات صغيرة من العجينة في الزيت و اقليها حتى يصبح لونها اشقر فاتح مع التقليب من حين لآخر حتى تنضج من جميع الجهات اخرجي الزلابية من الزيت و اتركيها لتبرد تماما سخني الزيت و اقلي الزلابية مرة أخرى و قلبيها من حين لآخر حتى يصبح لونها ذهبي و تحصلي على القرمشة المميزة

قدمي الزلابية المقرمشة بالسكر البودرة أو صوص الشوكولاتة أو العسل و الشربات.

وألف هنا وشفا