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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة بكوب دقيق فقط

صدى البلد

إذا كنت تودين عمل حلويات غير مكلفة  في منزلك نقدم لك اليوم طريقة عمل الزلابية:

المكوّنات:-
كوب من الدقيق
كوب إلا ثلث  من الماء الدافئ
2 ملعقة صغير من الخميرة الفورية
2 ملعقة صغيرة من السكر
2 ملعقة كبيرة من بودرة الكاسترد(اختيارى)
رش ملح
ملعقة كبيرة نشا

طريقة التحضير:-
انخلي الدقيق ثم ضيفي عليه الكاسترد و الخميرة الفورية و السكر و الملح والنشا و اخلطيهم جيدا
صبي الماء بالتدريج اثناء العجن و اعجني جيدا حتى تحصلي على على قوام ثقيل غطي عجينة الزلابية و اتركيها لتختمر حتى يتضاعف حجمها
ثم قلبيها حتى يخرج منها الهواء الزائد
ضعي زيت القلي على النار حتى يصبح دافئ , ضعي كرات صغيرة من العجينة في الزيت و اقليها حتى يصبح لونها اشقر فاتح مع التقليب من حين لآخر حتى تنضج من جميع الجهات اخرجي الزلابية من الزيت و اتركيها لتبرد تماما سخني الزيت و اقلي الزلابية مرة أخرى و قلبيها من حين لآخر حتى يصبح لونها ذهبي و تحصلي على القرمشة المميزة
قدمي الزلابية المقرمشة بالسكر البودرة أو صوص الشوكولاتة أو العسل و الشربات. 

وألف هنا وشفا

زلابية طريقة عمل الزلابية الزلابيه زيت القلي

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