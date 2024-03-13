اقتصادية جدا.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة بكوب دقيق فقط

إذا كنت تودين عمل حلويات غير مكلفة في منزلك نقدم لك اليوم طريقة عمل الزلابية:
المكوّنات:-
كوب من الدقيق
كوب إلا ثلث من الماء الدافئ
2 ملعقة صغير من الخميرة الفورية
2 ملعقة صغيرة من السكر
2 ملعقة كبيرة من بودرة الكاسترد(اختيارى)
رش ملح
ملعقة كبيرة نشا
طريقة التحضير:-
انخلي الدقيق ثم ضيفي عليه الكاسترد و الخميرة الفورية و السكر و الملح والنشا و اخلطيهم جيدا
صبي الماء بالتدريج اثناء العجن و اعجني جيدا حتى تحصلي على على قوام ثقيل غطي عجينة الزلابية و اتركيها لتختمر حتى يتضاعف حجمها
ثم قلبيها حتى يخرج منها الهواء الزائد
ضعي زيت القلي على النار حتى يصبح دافئ , ضعي كرات صغيرة من العجينة في الزيت و اقليها حتى يصبح لونها اشقر فاتح مع التقليب من حين لآخر حتى تنضج من جميع الجهات اخرجي الزلابية من الزيت و اتركيها لتبرد تماما سخني الزيت و اقلي الزلابية مرة أخرى و قلبيها من حين لآخر حتى يصبح لونها ذهبي و تحصلي على القرمشة المميزة
قدمي الزلابية المقرمشة بالسكر البودرة أو صوص الشوكولاتة أو العسل و الشربات.
وألف هنا وشفا