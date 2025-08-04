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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مؤشرات جميع كليات المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2025| علمي علوم

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، عن الأماكن الشاغرة لطلاب علمي علوم في المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2025.

أماكن شاغرة لطلاب علمي علوم في المرحلة الثانية
وجاءت الكليات والأماكن الشاغرة لطلاب علمي علوم في المرحلة الثانية على النحو التالي:

مؤشرات جميع كليات المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2025 

- الطب البيطري: الطب البيطري 85.2%

- التمريض: 83.2

- العلوم: العلوم 81.3%

- الزراعة: 63.8% 

- حاسبات ومعلومات وذكاء اصناعي: 83.5%.

وكان قد أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات للشعبة العلمية (علوم ـ رياضة) نظام قديم.
 

الحدود الدنيا للشعب العلمية - نظام قديم:

طب المنيا 384
طب بني سويف 382.5
طب أسيوط 380
طب جنوب الوادي 380
طب الفيوم 379.5
طب الإسكندرية 379.5
طب سوهاج 379
طب الأقصر 379
صيدلة سوهاج  374.5
صيدلة جنوب الوادي  374
صيدلة الفيوم 373.5
علاج طبيعي جنوب الوادي 373.5
صيدلة المنيا 373.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 373.5
هندسة بترول وتعدين السويس 373
صيدلة أسيوط 373
صيدلة بني سويف 372.5
صيدلة القاهرة  372.5
صيدلة عين شمس 371.5
صيدلة الزقازيق 371.5
صيدلة حلوان 371
صيدلة دمنهور 371
صيدلة الإسكندرية 371
حاسبات ومعلومات قنا علوم 367.5
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 365
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 364.5
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 363.5
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 363.5
طب بيطري جنوب الوادي 362.5
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 362.5
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 362
حاسبات وذكاء اصطناعي الغردقة علوم 361
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 359
طب بيطري سوهاج 358.5
طب بيطري المنيا 357.5
طب بيطري أسيوط 356.5
فني صحي جنوب الوادي 351.5

وزير التعليم العالى والبحث العلمي كليات وأماكن شاغرة لطلاب علمي علوم المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 تنسيق الجامعات 2025 الحدود الدنيا للشعب العلمية كليات المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات

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