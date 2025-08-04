مؤشرات جميع كليات المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2025| علمي علوم

كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، عن الأماكن الشاغرة لطلاب علمي علوم في المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2025.

أماكن شاغرة لطلاب علمي علوم في المرحلة الثانية

وجاءت الكليات والأماكن الشاغرة لطلاب علمي علوم في المرحلة الثانية على النحو التالي:

مؤشرات جميع كليات المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2025

- الطب البيطري: الطب البيطري 85.2%

- التمريض: 83.2

- العلوم: العلوم 81.3%

- الزراعة: 63.8%

- حاسبات ومعلومات وذكاء اصناعي: 83.5%.

وكان قد أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات للشعبة العلمية (علوم ـ رياضة) نظام قديم.



الحدود الدنيا للشعب العلمية - نظام قديم:

طب المنيا 384

طب بني سويف 382.5

طب أسيوط 380

طب جنوب الوادي 380

طب الفيوم 379.5

طب الإسكندرية 379.5

طب سوهاج 379

طب الأقصر 379

صيدلة سوهاج 374.5

صيدلة جنوب الوادي 374

صيدلة الفيوم 373.5

علاج طبيعي جنوب الوادي 373.5

صيدلة المنيا 373.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 373.5

هندسة بترول وتعدين السويس 373

صيدلة أسيوط 373

صيدلة بني سويف 372.5

صيدلة القاهرة 372.5

صيدلة عين شمس 371.5

صيدلة الزقازيق 371.5

صيدلة حلوان 371

صيدلة دمنهور 371

صيدلة الإسكندرية 371

حاسبات ومعلومات قنا علوم 367.5

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 365

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 364.5

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 363.5

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 363.5

طب بيطري جنوب الوادي 362.5

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 362.5

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 362

حاسبات وذكاء اصطناعي الغردقة علوم 361

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 359

طب بيطري سوهاج 358.5

طب بيطري المنيا 357.5

طب بيطري أسيوط 356.5

فني صحي جنوب الوادي 351.5