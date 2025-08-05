15 مليون .. الغندور يكشف سبب ارتفاع عقود لاعبي الصالات

أثار الاعلامي خالد الغندور الجدل بشأن عقود لاعبي الصالات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور :عقود لاعبي كرة القدم اثرت علي عقود لاعبي الصالات و هناك لاعبون يطالبون ب١٥ مليون سنويا في كرة السلة و اليد.



في نفس السياق لا زال ملف تجديد عقد إيهاب أمين لاعب فريق كرة السلة بالنادي الأهلي عالقًا، بعد مطالبة، اللاعب راتبه بالدولار

والأهلي عرض على إيهاب أمين الحصول على 10 مليون جنيه سنويًا ليكون أغلى لاعب في تاريخ النادي في ألعاب الصالات، ولكن اللاعب طلب الحصول على عقده بالدولار، وقوبل طلبه بالرفض التام.

والمفاجأة أن إيهاب أمين طلب من مسئولي الأهلي الذين يتفاوضون معه بالتجديد مقابل 10 مليون جنيه، بالإضافة للحصول على عقد إعلاني مثل نجوم كرة القدم، لكن الإدارة أبلغته بصعوبة ذلك في ظل أن شركة الكرة تجلب عروضًا لنجوم الفريق الكروي.

وإيهاب أمين يحاول فرض شروطه، وأبلغ مسئولي النادي الأهلي بأنه لديه عروض من الزمالك والاتحاد السكندري.