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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل مثيرة في اجتماع مناقشة نظام مسابقات كرة السلة للموسم الجديد

اتحاد السلة
اتحاد السلة
حسام الحارتي

شهد اجتماع الاتحاد المصري لكرة السلة لمناقشة مقترحات نظام مسابقات الموسم المقبل عددًا من الطلبات والمقترحات من الأندية المشاركة، وسط تباين واضح في الرؤى بين الأندية الكبرى.

وفيما يلي نستعرض أبرز النقاط التي تم طرحها خلال الاجتماع:
• مقترح إقامة الدوري على ملاعب الأندية بدلًا من النظام الحالي.
• مقترح بتحديد عدد الصفقات المسموح بها لكل فريق.
• مقترح جديد لإقامة دوري المرتبط بنظام الذهاب والإياب.
• مناقشة تعديلات محتملة على نظام بطولات الجمهورية للمراحل السنية المختلفة.

مواقف أبرز الأندية: الاتحاد السكندري: طالب بتعديل نظام المسابقة بشكل جذري، وإقامة جميع المباريات، بما فيها نهائي الدوري، على ملاعب الأندية، أو على الأقل داخل المحافظات المختلفة.

الزمالك: أعلن رفضه القاطع لفكرة دوري المرتبط، سواء في شكلها الحالي أو في حال تم الفصل بين فرق الدرجة الأولى وفرق الناشئين.

 الأهلي: طالب بفتح عدد الصفقات وعدم تحديدها، مع الإصرار على استمرار بطولة دوري السوبر على ملاعب محايدة وعدم تغيير هذا النظام.

 أصوات جماهيرية.. عبرت  الجماهير عن استيائها من بعض الطلبات، خاصةً المتعلقة بإبقاء المباريات على ملاعب محايدة، حيث اعتبرها البعض إجحافًا بحق الجماهير التي تحرم من دعم فرقها داخل أرضها.

السلة الزمالك الأهلي أخبار الرياضة موقع صدي البلد

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