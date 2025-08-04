سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي

التقطت عدة صدى البلد تجمع عدد كبير من الناخبين أمام إحدى لجان الاقتراع بحي الدقي، وتحديدا امام لجنه عبد الناصر الثانويه بنات حول الفنان سعد الصغير، وذلك بعدما أدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.





وحرص الصغير على التقاط الصور التذكارية مع المواطنين والموظفين في اللجنة، كما تحدث معهم وحثهم على ضرورة المشاركة في الانتخابات باعتبارها "واجب وطني".

وتأتي هذه اللقطة بعد ساعات قليلة من تصريحات سابقة لسعد الصغير، التي دعا فيها المصريين إلى النزول والمشاركة في التصويت بكثافة، مؤكداً أن ذلك يصب في مصلحة الوطن.شهدت إحدى لجان الاقتراع بحي الدقي توافد الفنان سعد الصغير للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث أدلى بصوته وسط حشد من الناخبين الذين تواجدوا باللجنة.

وبعد انتهائه من عملية التصويت، حرص الصغير على التحدث مع الناخبين والتقاط الصور التذكارية معهم، مؤكداً على أهمية دورهم في إنجاح العملية الانتخابية.

وأشار الصغير إلى أن مشاركة المواطنين في التصويت هي "رسالة قوية" للعالم أجمع، وتعكس حرص الشعب المصري على استقرار وطنه ومستقبله.



