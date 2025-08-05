خبير: مصر دولة كبيرة تستكمل الاستحقاقات الدستورية رغم توترات الإقليم

أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الواقع الإقليمي والدولي ملتهب؛ بسبب كثرة الملفات الشائكة والحروب والصراعات.

وقال مختار غباشي، في تصريحات له على قناة "المحور"،: "الحرب الإسرائيلية على غزة تحتاج إلى وقفة دولية لإنهائها".

وتابع مختار غباشي: "هناك توترات في لبنان وسوريا وإيران واليمن، وإسرائيل تواصل مجازرها وعدوانها على الجبهة اللبنانية والسورية".

وأكمل مختار غباشي: "مصر دولة كبيرة وركيزة الاستقرار في العالم العربي".

ولفت مختار غباشي، إلى أن: "مصر دولة كبيرة تواصل طريقها بثبات نحو استكمال الاستحقاقات الدستورية رغم توتر الأوضاع في الإقليم".

