قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير: مصر دولة كبيرة تستكمل الاستحقاقات الدستورية رغم توترات الإقليم
تنسيق 2025.. شروط الالتحاق بأقسام كلية البنات لطالبات العلمي والأدبي
خطوات وطريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 من الهاتف
حمدان يثير الجدل برسالة بعد أنباء انتقاله للزمالك.. هل تمت الصفقة؟
الصحفيين: اليوم الأول لانتخابات الشيوخ مر دون شكاوى خلال التغطية الإعلامية
خبير: مجلس الشيوخ يناقش ويرسم السياسة العامة للدولة في الداخلية والخارجية
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء 5-8-2025
خلال ساعات.. سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك
المستشارة أمل عمار تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 اليوم
سرقة 12 ألف هاتف قابل للطي من سامسونج.. بقيمة 9.6 مليون دولار
أستاذ علوم سياسية: وعي كبير من المصريين بأهمية المشاركة في انتخابات الشيوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: مصر دولة كبيرة تستكمل الاستحقاقات الدستورية رغم توترات الإقليم

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
هاني حسين

أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الواقع الإقليمي والدولي ملتهب؛ بسبب كثرة الملفات الشائكة والحروب والصراعات.

وقال مختار غباشي، في تصريحات له على قناة "المحور"،: "الحرب الإسرائيلية على غزة تحتاج إلى وقفة دولية لإنهائها".

وتابع مختار غباشي: "هناك توترات في لبنان وسوريا وإيران واليمن، وإسرائيل تواصل مجازرها وعدوانها على الجبهة اللبنانية والسورية".

وأكمل مختار غباشي: "مصر دولة كبيرة وركيزة الاستقرار في العالم العربي".

ولفت مختار غباشي، إلى أن: "مصر دولة كبيرة تواصل طريقها بثبات نحو استكمال الاستحقاقات الدستورية رغم توتر الأوضاع في الإقليم". 
 

غزة قطاع غزة اخبار التوك شو مصر انتخابات مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

موعد صرف مرتبات اغسطس ٢٠٢٥

الممتازة 13 ألف جنيه.. قيمة زيادة المرتبات في أغسطس 2025 حسب وظيفتك

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 82.9% والطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

تنسيق معاهد التمريض

مؤشرات معاهد التمريض في تنسيق المرحلة الثانية 2025 للجامعات بالمحافظات

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات جميع كليات المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2025| علمي علوم

تنسيق الجامعات 2025

مصاريف كليات الطب والأسنان والصيدلة والهندسة بالجامعات الأهلية 2025

ارتفع مجددا.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

ارتفع مجددا.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 5 أغسطس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5 أغسطس

بالصور

عند ربنا أحسن من ناس كتير .. إطلالات منة فضالي تثير غضب السوشيال

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

لا تصلح للطهي.. طبيبة تحذر من شراء هذا النوع من البطاطس

البطاطس المزرعة
البطاطس المزرعة
البطاطس المزرعة

عودة الجدل حول إيمان الطوخي.. وأغنية النظرة الأولى تتصدر المشهد

ايمان الطوخي
ايمان الطوخي
ايمان الطوخي

فوتوسشن خطوبة محمد رشاد يشعل السوشيال

فوتوسشن خطوبة محمد رشاد
فوتوسشن خطوبة محمد رشاد
فوتوسشن خطوبة محمد رشاد

فيديو

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد