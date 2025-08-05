تنسيق المرحلة الثانية 2025.. قائمة كليات علمي علوم المتاحة ومؤشرات القبول

يترقب طلاب الثانوية العامة 2025 في شعبة علمي علوم، والذين لم يحالفهم الحظ في المرحلة الأولى من التنسيق، إعلان قائمة الكليات المتاحة في المرحلة الثانية.

ومع انطلاق هذه المرحلة، تزداد عمليات البحث عن مؤشرات القبول المتوقعة، وهو ما يشغل بال الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور في مختلف محافظات الجمهورية.

تهدف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى توفير أكبر قدر ممكن من الشفافية والمعلومات للطلاب لمساعدتهم على اتخاذ قرارات صحيحة ومدروسة.

ومن المتوقع أن تشمل قائمة الكليات المتاحة في هذه المرحلة تخصصات هامة في مجالات العلوم التطبيقية والطبية، إضافة إلى كليات العلوم والصيدلة والطب البيطري في بعض الجامعات.

ويقدم “صدى البلد” لقرائه من الطلاب قائمة شاملة بأبرز كليات علمي علوم المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2025، إلى جانب تحليل لمؤشرات القبول المتوقعة، لمساعدتهم في تحديد الاختيارات بدقة قبل إغلاق باب التسجيل.

وأعلنت وزارة التعليم العالي انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق للعام الجامعي 2025 /2026 في مصر يوم غد الأربعاء 6 أغسطس.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسميًا تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2025 /2026، اعتبارًا من الأربعاء 6 أغسطس وحتى الأحد 10 أغسطس، بعد إغلاق تسجيل المرحلة الأولى يوم السبت 2 أغسطس.

ويشمل التنسيق الطلاب الناجحين من النظامين الحديث والقديم، إذ يتوزع العدد الإجمالي على 287.318 طالبًا وطالبة، منهم نحو 246.642 طالبًا في شعبة علمي علوم، و36.406 طلاب في الشعبة الأدبية، إضافة إلى 4.270 طالبًا من النظام القديم.

والحد الأدنى لطلاب شعبة علمي علوم بالشهادة الحديثة بـ220 درجة بنسبة 68.75%، ولشعبة الأدبي 205 درجات بنسبة 64.06%.

أما بالنسبة للنظام القديم، تم تحديد الحد الأدنى حتى 280 درجة بنسبة 68.29% لعلمي، و240 درجة بنسبة 58.53% للأدبي.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: الحدود الدنيا من المتوقعة أن تصل 83.5%.

الطب البيطري 85.2%

كلية العلوم 81.2%



خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع تنسيق 2025 الإلكتروني:



• الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg .

• إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

• إدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.