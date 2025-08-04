كفر الشيخ تقتنص 3 ميداليات ذهبية في بطولة البومزا الشاطئية ببورسعيد

اقتنصت لاعبات تايكوندو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، من مركز تدريب مطوبس، ثلاث ذهبيات في بطولة البومزا الشاطئية ببورسعيد على الملاعب الرملية بالمدينة الشبابية ببورسعيد، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن بشرى خطاب، آسيل الشرقاوي، روز الغرباوي لاعبات تايكوندو المشروع القومي استطعن الحصول على ثلاث ميداليات ذهبية في البطولة الشاطئية التي ضمت 2400 لاعب من مختلف الهيئات الشبابية والرياضية ولاعبي المشروع القومي للموهبة من مختلف المحافظات.

شارك أبطال تايكوندو المشروع القومي بالبطولة بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة والدكتور حسام أبو سالم مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، ومدرب المشروع بمركز تدريب مطوبس كابتن محمود الشهاوي."