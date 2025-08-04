واجب وطني.. محافظ كفر الشيخ يتفقد سير انتخابات مجلس الشيوخ | صور

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، جولة ميدانية؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

شملت جولة المحافظ تفقد المركز الانتخابي بمجمع مدارس هدى شعراوي للتعليم الأساسي، التابع لقسم ثان كفرالشيخ، والذي يضم عددًا من اللجان الفرعية، واطمأن على جاهزية المقرات وتوافر كافة التسهيلات للناخبين.

تابع محافظ كفر الشيخ انتظام أعمال التصويت منذ فتح اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، مشيدًا بحسن التنظيم داخل المركز، وتوفير أماكن انتظار مناسبة ووسائل مساعدة لكبار السن وذوي الهمم، بما يُيسّر عليهم أداء واجبهم الانتخابي في أجواء آمنة وميسرة.

أكد محافظ كفر الشيخ، تواصل جهود المحافظة في تقديم الدعم الكامل للعملية الانتخابية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لتوفير بيئة انتخابية منظمة تعكس وعي المواطنين وتمكّنهم من ممارسة حقهم الدستوري بسهولة ويسر.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى مشاركة مليونين و407 آلاف و571 ناخبًا وناخبة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم من خلال 439 مركزًا انتخابيًا يضم 442 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وسط تأمين شامل للمقار الانتخابية ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الجهات التنفيذية.

دعا محافظ كفر الشيخ جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والتوجه إلى صناديق الاقتراع، مؤكدًا أن الإقبال والمشاركة الواسعة يعكسان روح الانتماء والحرص على المساهمة في بناء الوطن ودعم استقراره.