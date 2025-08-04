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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يترأس غرفة العمليات لمتابعة لجان انتخابات الشيوخ.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

ترأس اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، صباح اليوم الاثنين، غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية بجميع لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025 على مستوى مراكز   ومدن المحافظة.

 جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وسط انضباط وانتظام ملحوظ في كافة المراكز، مع توافد المواطنين للمشاركة في اليوم الأول من التصويت، مشيرًا إلى التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتأمين المقار الانتخابية وتيسير إجراءات التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الهمم، بما يضمن بيئة آمنة وسهلة لجميع الناخبين.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة، بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتنسيق اللحظي مع غرف العمليات الفرعية في جميع الوحدات المحلية، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وحل أية معوقات فورًا، بما يكفل انتظام التصويت وضمان الشفافية والنزاهة.

ويشارك في هذا الاستحقاق الانتخابي  مليونان و407 آلاف و571 ناخبًا وناخبة بمحافظة كفرالشيخ، موزعين على 439 مركزًا انتخابيًا يضم 442 لجنة فرعية، ويشرف على العملية قضاة بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية لتأمين اللجان من الخارج وضمان سلامة الناخبين.

كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وتخصيص نقاط إسعاف وسيارات مجهزة بالقرب من مراكز الاقتراع للتعامل مع أية طوارئ صحية، إلى جانب تجهيز فرق طبية وتمريضية، وتوفير وسائل الإطفاء والتأمين بالتنسيق مع الحماية المدنية.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ كفرالشيخ جموع المواطنين إلى المشاركة بكثافة والتوجه إلى صناديق الاقتراع، مؤكدًا أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات واجب وطني ودستوري يعكس وعي الشعب المصري وإرادته في صياغة مستقبل الوطن، ودعم مسيرة الديمقراطية والاستقرار.

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