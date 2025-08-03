محافظ كفر الشيخ يتفقد الاستعدادات النهائية لانتخابات الشيوخ .. صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، الاستعدادات النهائية الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2025، المقرر انعقادها يومي الاثنين والثلاثاء، الموافق 4 و5 أغسطس الجاري، بمشاركة 2 مليون و407 ألف و571 ناخبًا وناخبة، يدلون بأصواتهم من خلال 439 مركزًا انتخابيًا يضم 442 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية شملت عددًا من اللجان الانتخابية، من بينها لجنة مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي الرسمية للغات، لمتابعة مدى جاهزية المقرات من حيث النظافة والإنارة ووسائل الإطفاء والتأمين، إلى جانب التأكد من توافر المولدات الكهربائية، وأماكن الانتظار المناسبة لكبار السن وذوي الهمم.

كما تابع محافظ كفرالشيخ الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ بمراكز ومدن المحافظة.

درجة الاستعداد القصوى

أكد محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية، مشددًا على تقديم الدعم الكامل لتيسير العملية الانتخابية والحفاظ على سلامة المواطنين، مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرف فرعية بالمراكز والمدن تعمل على مدار الساعة، للتنسيق بين الجهات المختلفة ومتابعة سير العملية الانتخابية دون التدخل في مجرياتها.

ودعا اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أبناء المحافظة إلى المشاركة الإيجابية والتوجه إلى صناديق الاقتراع، باعتبارها واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا، مؤكدًا ثقته في وعي أهالي كفرالشيخ وحرصهم على الخروج المشرف الذي يعكس صورة حضارية للمحافظة على مستوى الجمهورية.