اللعب النظيف.. الغندور يثير الجدل بشأن البطولات المحلية

أثار الاعلامي خالد الغندور الجدل بشأن البطولات المحلية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور :تطبيق اللعب المالي النظيف و عدم قدرة الأندية علي جلب أي لاعب زيادة عن الميزانية الخاصة بالنادي تفتكروا ده ممكن يطبق علي البطولات المحلية.

علي الجانب الآخر تستعد أندية الدوري المصري لموسم 2025-2026، الذي ينطلق يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس، في نسخة استثنائية تشهد مشاركة 21 فريقًا بدلًا من 18، بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

وفي إطار الاستعدادات للموسم الجديد، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن تعديل مواعيد مباريات شهر أغسطس، استجابةً لارتفاع درجات الحرارة، وحرصًا على سلامة اللاعبين والجماهير.

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن الرابطة، أنه تقرر إقامة المباريات في تمام السادسة والتاسعة مساءً، بدلاً من الخامسة والثامنة، بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

مواعيد مباريات الجولة الأولى بعد التعديل:

الجمعة 8 أغسطس:

وادي دجلة × بيراميدز – 6 مساءً

المصري × الاتحاد السكندري – 9 مساءً

سيراميكا × الزمالك – 9 مساءً

السبت 9 أغسطس:

سموحة × طلائع الجيش – 6 مساءً

المقاولون العرب × زد – 6 مساءً

الإسماعيلي × بتروجت – 9 مساءً

مودرن سبورت × الأهلي – 9 مساءً

الأحد 10 أغسطس:

كهرباء الإسماعيلية × الجونة – 6 مساءً

فاركو × إنبي – 9 مساءً

البنك الأهلي × غزل المحلة – 9 مساءً