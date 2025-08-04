قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات: غلق صناديق الاقتراع وحفظها في أماكنها المخصصة لذلك
المهاجم الفلسطيني حسم الأمر.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
تفاصيل جديدة بشأن تيك توك بعد قرار حذف 2.9 مليون.. فيديو
وزير المالية يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ
القومي للمرأة: السيدات تتصدر المشهد بأول أيام انتخابات مجلس الشيوخ
شهيدان وعدة إصابات في قصف للاحتلال شمال مدينة غزة
عاقبها بوصلة تعذيب.. الإعدام لقاتـ.ل نجلته الخصوص بالقليوبية
إغلاق تيك توك في مصر| هل يهدد ويربك بيئة الاستثمار الرقمي؟.. خبير يجيب
المصريين الأحرار: نخوض معركة الشيوخ.. وجولات مكثفة لمرشحي الحزب وأماناته
سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي
بعد مد وقت الانتخابات.. أحمد موسي: مؤشر إيجابي لحرص المواطنين على المشاركة
حجب التيك توك في مصر في هذه الحالة.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

راتب ضخم.. كم سيحصل مصطفى محمد بعد انتقاله إلى الدوري السعودي؟

مصطفى محمد
مصطفى محمد
أحمد أيمن

كشفت التقارير الصحفية الأخيرة عن وجهة المهاجم المصري الدولي مصطفى محمد المحترف بصفوف نانت الفرنسي، وذلك خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

جدير بالذكر أن اسم مصطفى محمد ارتبط بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، إلا أن رغبة اللاعب في الاحتراف الخارجي بعيدا عن الدوري المصري حسمت الأمر في النهاية.

أرقام مصطفى محمد مع نانت 

شارك مصطفى محمد في 90 مباراة مع نانت الفرنسي ببطولة الدوري سجل 20 هدفا وصنع 6 آخرين، بالإضافة للمشاركة في 8 مباريات بكأس فرنسا تمكن خلالها من تسجيل هدفين فقط.

كما شارك مهاجم منتخب مصر في 8 مباريات في الدوري الأوروبي مع نانت سجلها خلالها هدفين وصنع هدفين آخرين. 

جدير بالذكر أن مصطفى محمد بدأ رحلة احترافه الأوروبي من بوابة جلاطة سراي التركي بعد إعارته في يناير 2021، حيث سجّل 8 أهداف في أول 16 مباراة، ثم وقّع معهم نهائياً، قبل أن تتم إعارته إلى نانت الفرنسي في 2022، الذي فعّل خيار الشراء لاحقاً.

ما وجهة مصطفى محمد المقبلة؟

ذكر موقع "أفريكا فوت" خلال تقرير نشره، أن مصطفى محمد قد وافق على الانضمام لصفوف نادي نيوم السعودي ـ الصاعد حديثًا لدوري المحترفين لأول مرة في تاريخه ـ.

نادي نيوم الذي يضم بصفوفه المدافع الدولي المصري أحمد حجازي سيدفع بحسب التقرير ذاته مبلغ 10 ملايين يورو إلى نادي نانت لشراء آخر عامين من عقد مصطفى محمد الممتد مع النادي الفرنسي حتى 30 يونيو 2027.

يذكر أن نادي نيوم، التابع لمشروع المدينة الذكية السعودية، يسعى لتشكيل فريق قوي قادر على المنافسة سريعاً في دوري روشن، وصفقة مصطفى محمد ستكون أبرز تدعيماته.

راتب مصطفى محمد مع نيوم

في السياق ذاته، سيحصل مصطفى محمد صاحب الـ 27 عاماً على راتب سنوي قدره 5 ملايين يورو صافية من الضرائب، حسبما أورد الموقع ذاته، أي ما يعادل 280 مليون جنيه مصري في الموسم.

يأتي ذلك بعدما ارتبط اسم مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بالدخول في مفاوضات مع الأهلي وبيراميدز والزمالك للانضمام لأحدهم.

المهاجم الدولي المصري شارك بقميص نانت خلال الموسم الماضي بـ 32 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا خلال 1310 دقيقة لعب.

مصطفى محمد صفقة مصطفى محمد راتب مصطفى محمد الأهلي نيوم الدوري السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور | تفاصيل

البلوجر محمد عبد العاطى

ألفاظ خادشة .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 250 جنيها زيادة في إيجار أغسطس وإخلاء فوري لهذه الشقق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الحاسبات 83.5% والطب البيطري 85.2% والعلوم 81.3%

تنسيق الجامعات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

هدير عبد الرازق

باي باي يا وجع السنين.. هدير عبد الرازق تكشف عن سفرها خارج مصر

ترشيحاتنا

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

وزارة العمل

كيفية التقديم على وظائف الإمارات برواتب تصل إلى 12 ألف درهم

الطب 79% والأسنان 77%.. مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2025

الطب 79% والأسنان 77%.. مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2025

بالصور

بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول تخبر شريكك بالحب دون أن تنطقها

بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول بها الحب دون أن تنطقها
بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول بها الحب دون أن تنطقها
بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول بها الحب دون أن تنطقها

بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا

بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا
بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا
بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا

احذر فاكهة الصيف.. أضرار المانجو على جسمك ومريض السكر

اضرار المانجو
اضرار المانجو
اضرار المانجو

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

فيديو

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

المشاجرة

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص داخل توك توك بالقاهرة

إيمان عبد اللطيف

زفة بالمتوسكلات لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد