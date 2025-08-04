راتب ضخم.. كم سيحصل مصطفى محمد بعد انتقاله إلى الدوري السعودي؟

كشفت التقارير الصحفية الأخيرة عن وجهة المهاجم المصري الدولي مصطفى محمد المحترف بصفوف نانت الفرنسي، وذلك خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

جدير بالذكر أن اسم مصطفى محمد ارتبط بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، إلا أن رغبة اللاعب في الاحتراف الخارجي بعيدا عن الدوري المصري حسمت الأمر في النهاية.

أرقام مصطفى محمد مع نانت

شارك مصطفى محمد في 90 مباراة مع نانت الفرنسي ببطولة الدوري سجل 20 هدفا وصنع 6 آخرين، بالإضافة للمشاركة في 8 مباريات بكأس فرنسا تمكن خلالها من تسجيل هدفين فقط.

كما شارك مهاجم منتخب مصر في 8 مباريات في الدوري الأوروبي مع نانت سجلها خلالها هدفين وصنع هدفين آخرين.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد بدأ رحلة احترافه الأوروبي من بوابة جلاطة سراي التركي بعد إعارته في يناير 2021، حيث سجّل 8 أهداف في أول 16 مباراة، ثم وقّع معهم نهائياً، قبل أن تتم إعارته إلى نانت الفرنسي في 2022، الذي فعّل خيار الشراء لاحقاً.

ما وجهة مصطفى محمد المقبلة؟

ذكر موقع "أفريكا فوت" خلال تقرير نشره، أن مصطفى محمد قد وافق على الانضمام لصفوف نادي نيوم السعودي ـ الصاعد حديثًا لدوري المحترفين لأول مرة في تاريخه ـ.

نادي نيوم الذي يضم بصفوفه المدافع الدولي المصري أحمد حجازي سيدفع بحسب التقرير ذاته مبلغ 10 ملايين يورو إلى نادي نانت لشراء آخر عامين من عقد مصطفى محمد الممتد مع النادي الفرنسي حتى 30 يونيو 2027.

يذكر أن نادي نيوم، التابع لمشروع المدينة الذكية السعودية، يسعى لتشكيل فريق قوي قادر على المنافسة سريعاً في دوري روشن، وصفقة مصطفى محمد ستكون أبرز تدعيماته.

راتب مصطفى محمد مع نيوم

في السياق ذاته، سيحصل مصطفى محمد صاحب الـ 27 عاماً على راتب سنوي قدره 5 ملايين يورو صافية من الضرائب، حسبما أورد الموقع ذاته، أي ما يعادل 280 مليون جنيه مصري في الموسم.

يأتي ذلك بعدما ارتبط اسم مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بالدخول في مفاوضات مع الأهلي وبيراميدز والزمالك للانضمام لأحدهم.

المهاجم الدولي المصري شارك بقميص نانت خلال الموسم الماضي بـ 32 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا خلال 1310 دقيقة لعب.