عرض مغري وموافقة مبدئية.. مصطفي محمد يقترب من هذا النادي

كشف الإعلامي إسلام سامي عن كواليس مفاوضات نادي نيوم السعودي لضم المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد، لاعب نادي نانت الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفي، في ظل سعي النادي الصاعد حديثًا لدوري المحترفين السعودي لتعزيز صفوفه بصفقات قوية.

وأكد سامي، خلال ظهوره عبر قناة "أون سبورت"، أن اللاعب منفتح بشدة على خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي، خاصة مع تواجد مواطنه أحمد حجازي ضمن صفوف الفريق.

وأوضح أن نيوم بدأ بالفعل اتصالاته مع نانت، حيث طلب النادي الفرنسي 10 ملايين دولار مقابل الاستغناء عن خدمات مصطفى محمد، في حين أبدى اللاعب موافقة مبدئية على البنود الشخصية في عقده الجديد.

وأشار سامي إلى أن الاتفاق بين الناديين بات وشيكًا، مؤكدًا أن احتمالية رؤية مصطفى محمد في الدوري السعودي الموسم المقبل أصبحت كبيرة للغاية.