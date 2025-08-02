ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن مصطفى محمد وأحمد حسن كوكا.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن اللاعبان مصطفى محمد وأحمد حسن كوكا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت:"مصطفى محمد وأحمد حسن كوكا !!!

- الاتنين لعبوا مع قطبي القمة في مصر الأهلي والزمالك

- مصطفى راح الدوري التركي جالاتا سراي ، كوكا راح كونيا سبور في نفس الوقت ولعبوا قدام بعض

- مصطفى راح الدوري الفرنسي نانت ، كوكا راح لوهافر في نفس الوقت ولعبوا قدام بعض

- دلوقتي كوكا راح الاتفاق السعودي ومصطفى رايح نيوم وهيلعبوا برضه قدام بعض !!".

وزعم موقع “ترانسفير ماركت" العالمي، أن صفقة انتقال أحمد نبيل “كوكا”، لاعب النادي الأهلي، إلى قاسم باشا على وشك الإتمام.

98 % نسبة رحيل كوكا

وأشار الموقع الذي يبني نسبته المئوية بناء على التقارير المنشورة حول الصفقة، أن نسبة انتقال كوكا إلى قاسم باشا وصلت إلى 98%.

وبحسب تقارير صحفية، وصلت المفاوضات بين الأهلي وقاسم باشا إلى مراحلها النهائية، حيث يرى مسئولو النادي أن الفريق يضم عدد كافي من اللاعبين في منطقة خط الوسط، وهم مروان عطية وإمام عاشور واليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وأفشة وأحمد رضا، بخلاف إمكانية توظيف أكثر من لاعب للعب في هذا المركز مثل أحمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد.

واستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو، على تصعيد الايفواري كاظم إبراهيما لاعب وسط فريق الشباب للتدرب مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، لتعويض رحيل أحمد نبيل كوكا المحتمل إلى نادي قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.