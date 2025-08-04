مواعيد مباريات الجولة الأولي بالدوري المصري بعد التعديل

تستعد أندية الدوري المصري لموسم 2025-2026، الذي ينطلق يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس، في نسخة استثنائية تشهد مشاركة 21 فريقًا بدلًا من 18، بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

وفي إطار الاستعدادات للموسم الجديد، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن تعديل مواعيد مباريات شهر أغسطس، استجابةً لارتفاع درجات الحرارة، وحرصًا على سلامة اللاعبين والجماهير.

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن الرابطة، أنه تقرر إقامة المباريات في تمام السادسة والتاسعة مساءً، بدلاً من الخامسة والثامنة، بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

مواعيد مباريات الجولة الأولى بعد التعديل:

الجمعة 8 أغسطس:

وادي دجلة × بيراميدز – 6 مساءً

المصري × الاتحاد السكندري – 9 مساءً

سيراميكا × الزمالك – 9 مساءً

السبت 9 أغسطس:

سموحة × طلائع الجيش – 6 مساءً

المقاولون العرب × زد – 6 مساءً

الإسماعيلي × بتروجت – 9 مساءً

مودرن سبورت × الأهلي – 9 مساءً

الأحد 10 أغسطس:

كهرباء الإسماعيلية × الجونة – 6 مساءً

فاركو × إنبي – 9 مساءً

البنك الأهلي × غزل المحلة – 9 مساءً

ضوابط جديدة بشأن استقدام الحكام الأجانب

ووضعت الرابطة ضوابط واضحة بخصوص استقدام حكام أجانب، حيث نصّت اللوائح على أن النادي الراغب في تعيين حكام من الخارج سيكون ملزماً بسداد كافة التكاليف، بما في ذلك بدلات التحكيم والإقامة والسفر، بالعملة الأجنبية، وقبل موعد المباراة بعشرة أيام على الأقل.

كما ألزمت اللوائح لجنة الحكام بالرد على طلبات الأندية خلال 48 ساعة من تقديمها، مع السماح بتقديم طلبات استقدام الحكام الأجانب لمباريات محددة من بداية الموسم، بشرط تسديد الرسوم عند التقديم.

وتضمن البند الأبرز في اللائحة الجديدة، أنه لا يحق لأي نادٍ الانسحاب من المسابقة في حال عدم تلبية طلبه باستقدام حكام أجانب، إذا تعذر تنفيذ ذلك من قبل لجنة الحكام.