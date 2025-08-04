باير ليفركوزن يمدد عقد باتريك شيك حتى عام 2030

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، يوم الاثنين، عن تمديد عقد مهاجمه التشيكي باتريك شيك حتى عام 2030.

كان من المقرر أن ينتهي عقد شيك الأصلي في عام 2027.

جاء هذا الإعلان بعد رحيل عدد من اللاعبين الأساسيين عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ومن بينهم لاعب الوسط غرانيت تشاكا، ولاعب الوسط المهاجم فلوريان فيرتز، والظهير الأيمن جيريمي فريمبونغ، والمدافع جوناثان تاه، وجميعهم لاعبون أساسيون في فوز ليفركوزن بثنائية الدوري والكأس في عام 2024. كما رحل المدرب تشابي ألونسو إلى ريال مدريد.

كان شيك هداف ليفركوزن الموسم الماضي برصيد 27 هدفًا في 45 مباراة، وسجل ما مجموعه 64 هدفًا في الدوري الألماني للنادي منذ انضمامه إليه في عام 2020.

يواجه إريك تين هاج، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، والذي عُيّن في مايو خلفًا لألونسو، إعادة بناء كبيرة بسبب رحيل بعض اللاعبين.

استثمر ليفركوزن حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية لضم لاعب الوسط المهاجم الأمريكي مالك تيلمان من بي إس في أيندهوفن، ومدافع ليفربول السابق جاريل كوانساه، كما تعاقد مع حارس مرمى برينتفورد المتميز مارك فليكين.

وقال شيك: "بايرن 04 يعمل بجد لبناء فريق قوي للمستقبل. أؤمن إيمانًا راسخًا بأننا سنواصل لعب دور مهم في الدوري الألماني وأوروبا".