قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
راكبين دراجة نارية.. القبض على لصوص الهواتف المحمولة بدار السلام
رئيس الوزراء يشجع وكلاء الماركات العالمية على الاستثمار في مصر لدعم سياحة التسوق
بمشاركة نجله .. محمد رمضان يطرح "الواد طالع لأبوه".. فيديو
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد ورياح مثيرة للأتربة
الفضة تسجل رقما قياسيا.. والجنيه يقفز إلى 496 جنيها لأول مرة في تاريخه
اتحاد الكرة يبحث مع وزارة التعليم المشاركة في بطولة كاف للمدارس
بطولة من العيار الثقيل.. شريف منير يعلن عن مشاركته في عمل جديد
تطورات مشروع الضبعة.. موعد تشغيل أول مفاعل نووي لإنتاج الكهرباء في مصر
وزير المالية الإسرائيلي: آن أوان إغلاق باب المفاوضات واحتلال غزة بشكل كامل
جامعة الأزهر تفتح باب التسجيل لاختبارات القدرات الإثنين المقبل
خادم الحرمين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو
ننشر.. منطوق الحكم في اتهام روكي أحمد بالاعتداء على قيم الأسرة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تن هاج يحسم الجدل : جرانيت تشاكا باقٍ في ليفركوزن ولن يرحل

تشاكا
تشاكا
إسراء أشرف

أكد إريك تن هاج، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، تمسكه ببقاء لاعب الوسط السويسري جرانيت تشاكا، نافيًا الشائعات التي ربطته بالرحيل هذا الصيف.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، فقد ارتبط اسم قائد أرسنال السابق بالانتقال إلى صفوف سندرلاند الإنجليزي، الصاعد حديثًا إلى البريميرليج، في ظل سعي النادي لتعزيز تشكيلته بلاعبين ذوي خبرة.

وفي تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، قال تن هاج: "قد يصرح وكيل اللاعب بما يشاء، لكن الحقيقة أن النادي قام ببيع ثلاثة لاعبين مؤخرًا، ولا نية لدينا للتخلي عن مزيد من العناصر الأساسية، هذا أمر غير مطروح".

وأضاف المدرب الهولندي: "جرانيت هو قائد للفريق، مرتبط بعقد يمتد لخمس سنوات، ولا يزال أمامه ثلاث سنوات متبقية. إنه عنصر محوري في تشكيلتنا، ولن نسمح برحيله".

وكان تشاكا (32 عامًا) قد انضم إلى ليفركوزن قادمًا من أرسنال في صيف 2023، ونجح في موسمه الأول بالمساهمة في تتويج الفريق بلقب الدوري الألماني، حيث خاض 49 مباراة في جميع المسابقات، بينها 10 مواجهات بدوري أبطال أوروبا.

جرايت تشاكا تشاكا إرين تن هاج باير ليفركوزن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب علمي علوم .. كليات تقبل من 70% في تنسيق الجامعات

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

مصروفات الجامعات الأهلية 2025

من بينها القاهرة وحلوان.. ننشر مصروفات الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الشعبة الهندسية .. كليات تقبل من 60% في تنسيق الجامعات

ترشيحاتنا

طلاب الثانوية العامة

الثاني على الجمهورية يكشف سر تفوقه في الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة

أوائل الثانوية العامة يروون كواليس عامهم الأصعب: ضغوط إحباطات طرق مبتكرة للتغلب على التوتر

تهجير الفلسطينيين

مسئول ليبي سابق: شعبنا يرفض أي مقترح لترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا ويدعم حق العودة

بالصور

وجبة خفيفة تشحن طاقتك .. أهمية تناول الموز يوميًا

وجبة خفيفة تشحن طاقتك ..اهمية تناول الموز يوميا
وجبة خفيفة تشحن طاقتك ..اهمية تناول الموز يوميا
وجبة خفيفة تشحن طاقتك ..اهمية تناول الموز يوميا

محدش يعرفها.. مشروب غير متوقع يعالج متلازمة ما قبل الحيض

الحيض
الحيض
الحيض

بدون إصابات.. حريق بمخلفات بجوار سور المترو في رمسيس| صور

حريق رمسيس
حريق رمسيس
حريق رمسيس

تان وتاتو.. آية سماحة تخطف الأنظار بإطلالتها الصيفية

اية سماحة تخطف الانظار بإطلالتها
اية سماحة تخطف الانظار بإطلالتها
اية سماحة تخطف الانظار بإطلالتها

فيديو

المتهم

ماشيين عكس .. القبض على قائدى سيارتين بحدائق الأهرام

سوزي الاردنية

نجحت بمجهودي.. سوزي الاردنية تكشف عن نتيجتها في الثانوية العامة

وزير الدفاع و يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

المزيد