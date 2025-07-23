تن هاج يحسم الجدل : جرانيت تشاكا باقٍ في ليفركوزن ولن يرحل

أكد إريك تن هاج، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، تمسكه ببقاء لاعب الوسط السويسري جرانيت تشاكا، نافيًا الشائعات التي ربطته بالرحيل هذا الصيف.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، فقد ارتبط اسم قائد أرسنال السابق بالانتقال إلى صفوف سندرلاند الإنجليزي، الصاعد حديثًا إلى البريميرليج، في ظل سعي النادي لتعزيز تشكيلته بلاعبين ذوي خبرة.

وفي تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، قال تن هاج: "قد يصرح وكيل اللاعب بما يشاء، لكن الحقيقة أن النادي قام ببيع ثلاثة لاعبين مؤخرًا، ولا نية لدينا للتخلي عن مزيد من العناصر الأساسية، هذا أمر غير مطروح".

وأضاف المدرب الهولندي: "جرانيت هو قائد للفريق، مرتبط بعقد يمتد لخمس سنوات، ولا يزال أمامه ثلاث سنوات متبقية. إنه عنصر محوري في تشكيلتنا، ولن نسمح برحيله".

وكان تشاكا (32 عامًا) قد انضم إلى ليفركوزن قادمًا من أرسنال في صيف 2023، ونجح في موسمه الأول بالمساهمة في تتويج الفريق بلقب الدوري الألماني، حيث خاض 49 مباراة في جميع المسابقات، بينها 10 مواجهات بدوري أبطال أوروبا.