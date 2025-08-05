الغندور يهنئ بيراميدز: رفع اسم الكرة المصرية و حافظ على بقاء البطولة في مصر

حرص الاعلامي خالد الغندور علي تهنئة بيراميدز و حضور أحتفاليه الفريق بمناسبة فوزهم بدوري أبطال أفريقيا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور :حضرت احتفالية نادي بيراميدز بمناسبة فوزهم بدوري أبطال أفريقيا ،ألف مبروك لبيراميدز اللي رفع اسم الكرة المصرية و حافظ علي بقاء البطولة في مصر بعد الفوز علي صن داونز

و نظم نادي بيراميدز، أمس الإثنين، احتفالية كبرى بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، احتفاءً بتتويج فريق الكرة الأول بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الكروي الجديد، المقرر له يوم 8 أغسطس الجاري.

وتأتي هذه الاحتفالية تكريمًا للإنجاز التاريخي الذي حققه بيراميدز بعد فوزه على صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-1 في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليحصد اللقب القاري للمرة الأولى في مسيرته.

ويشهد الحفل حضور مجلس إدارة النادي، والجهاز الفني للفريق، واللاعبين، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة في إدارة الكرة بمصر، والوطن العربي، وأفريقيا، والعالم، بالإضافة إلى نخبة من نجوم وأساطير اللعبة في مصر والقارة السمراء.

ويُعد بيراميدز أول نادٍ في أفريقيا يتوج بلقب دوري الأبطال في نسخته الجديدة بعد تغيير تصميم الكأس، ليُسطّر اسمه في التاريخ القاري كأول بطل في الشكل الجديد للبطولة.