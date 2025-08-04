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المهاجم الفلسطيني حسم الأمر.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

المهاجم الفلسطيني حسم الأمر.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟

وسام أبو علي
وسام أبو علي
أحمد أيمن

أثار المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، حالة من الجدل حول مستقبله الرياضي، خلال تصريحاته الأخيرة؛ بعد أن ترددت بعض الأنباء عن إمكانية رحيله عن فريق كولومبوس كرو الأمريكي. 

وكانت هناك تقارير تربط اللاعب بالانتقال إلى الدوري التركي من خلال نادي طرابزون سبور، أو العودة إلى الدوري المصري عبر بوابة بيراميدز أو الزمالك.. فما حقيقة الأمر؟.

نادي كولومبوس الأمريكي تعاقد مع وسام أبو علي بعد مفاوضات مكثفة طوال الفترة الماضية، في صفقة قدرت بـ 9.5 مليون دولار، شاملة الإضافات، وذلك خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

يأتي ذلك بعد السجل التهديفي المميز للمهاجم الفلسطيني، حيث سجل وسام أبو علي 38 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة خلال 60 مباراة رسمية مع الأهلي، من بينها تسجيله “هاتريك” تاريخي في مباراة دور المجموعات لكأس العالم للأندية أمام بورتو.
 

رحيل وسام أبو علي

توصل النادي الأهلي لاتفاق على بيع وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس نظير مبلغ 7.5 مليون دولار إضافة إلى 2 مليون دولار مزايا إضافية و15% من نسبة بيع اللاعب إلى أى نادٍ في المستقبل، بخلاف تنازل اللاعب عن مستحقاته المتبقية والبالغة تقريبا 300 ألف دولار.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي انتعاش خزينة النادي بمبلغ 5.5 مليون دولار هي قيمة القسط الأول من صفقة انتقال الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي خلال الأيام الماضية، وبدأ في البحث عن بديل للمهاجم الفلسطيني.
 

هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟

في حديثه مع قناة النهار، أوضح وسام أبو علي، أن كل ما يُقال عن فشل قيده في كولومبوس ورحيله إلى بيراميدز غير صحيح. 

وأكد المهاجم الفلسطيني، أنه سيعود إلى أمريكا خلال أيام، حيث يقضي إجازة حالياً في الساحل الشمالي مع عدد من أصدقائه. 

وأشار إلى أنه سيعود إلى القاهرة قريبا؛ لإنهاء إجراءات سفره للانضمام إلى فريقه الجديد.

وأكد أبو علي، أن الجماهير ستتمكن من مشاهدته بقميص كولومبوس كرو، الأسبوع المقبل، حيث ينوي المشاركة في المباريات المقبلة.

واعتبر أن الأنباء المتداولة حول عدم قيده مع الفريق الأمريكي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وعن الانتقال المحتمل إلى نادي بيراميدز أو طرابزون؛ نفى وسام أبو علي هذه الأخبار بشكل قاطع، مؤكدا أنه لا يوجد أي حديث حول هذا الأمر. 

وأوضح أن حديث الإعارة لنادي طرابزون سبور غير منطقي، ولا يستند إلى أي حقائق.

وفي ختام حديثه، وجَّه وسام أبو علي، شكره لجماهير الأهلي، وإدارة النادي، على الفترة التي قضاها معهم، مشيرا إلى أنها كانت تجربة مهمة في مسيرته الاحترافية.

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