أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء 5-8-2025

شهدت أسعار اللحوم الحمراء – سواء البلدية أو المستوردة – استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5 اغسطس 2025 ٠



أسعار اللحوم البلدية:



اللحم الكندوز البلدي: بين 300 و400 جنيه للكيلو حسب المنطقة وجودة اللحوم



عرق الفلتو البلدي: 420 جنيهًا للكيلو



اللحم الضأن البلدي: بين 300 و350 جنيهًا للكيلو



اللحم البتلو: 408.5 جنيه للكيلو



اللحم الموزة: نحو 295 جنيهًا للكيلو



وش الفخدة: 300 جنيه للكيلو



عرق الفلتو: 420 جنيهًا للكيلو



الكبدة البلدي: بين 250 و450 جنيهًا للكيلو



اللحم المفروم: 240 جنيهًا للكيلو



أسعار اللحوم المستوردة:



اللحوم السودانية: نحو 285 جنيهًا للكيلو



اللحوم الهندية: بين 260 و310 جنيهات للكيلو



اللحوم البرازيلية: تبدأ من 320 جنيهًا للكيلو



ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار نتيجة الرقابة على الأسواق وتوفير كميات مناسبة من اللحوم من خلال المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الحكومية، لتخفيف الأعباء على المواطنين.