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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء 5-8-2025

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
محمد صبيح

شهدت أسعار اللحوم الحمراء – سواء البلدية أو المستوردة – استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5 اغسطس 2025 ٠


أسعار اللحوم البلدية:


اللحم الكندوز البلدي: بين 300 و400 جنيه للكيلو حسب المنطقة وجودة اللحوم


 عرق الفلتو البلدي: 420 جنيهًا للكيلو


 اللحم الضأن البلدي: بين 300 و350 جنيهًا للكيلو


 اللحم البتلو: 408.5 جنيه للكيلو


 اللحم الموزة: نحو 295 جنيهًا للكيلو


 وش الفخدة: 300 جنيه للكيلو


 عرق الفلتو: 420 جنيهًا للكيلو


 الكبدة البلدي: بين 250 و450 جنيهًا للكيلو


 اللحم المفروم: 240 جنيهًا للكيلو


 أسعار اللحوم المستوردة:


 اللحوم السودانية: نحو 285 جنيهًا للكيلو


 اللحوم الهندية: بين 260 و310 جنيهات للكيلو


 اللحوم البرازيلية: تبدأ من 320 جنيهًا للكيلو


ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار نتيجة الرقابة على الأسواق وتوفير كميات مناسبة من اللحوم من خلال المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الحكومية، لتخفيف الأعباء على المواطنين.

البلدية الحمرا البرازيلية

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