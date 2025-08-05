خبير: مجلس الشيوخ يناقش ويرسم السياسة العامة للدولة في الداخلية والخارجية

أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مجلس الشيوخ هو مجلس حكماء وعليه أن يكون قادرا على إفراز نتائج إيجابية لقضايا كثيرة.

وقال مختار غباشي في تصريحات له على قناة "المحور"،: "مصر دولة كبيرة وتتأثر بالأحداث المحيطة بها في الإقليم".

وتابع مختار غباشي: "على عضو مجلس الشيوخ أن يكون قادرا على قراءة الواقع، وعليه أن يضع رؤى مستقبلية للقضايا الإقليمية".

وأكمل مختار غباشي: "مجلس الشيوخ يناقش ويرسم السياسة العامة للدولة المصرية في القضايا الداخلية والخارجية".

ولفت مختار غباشي، إلى أن: "مجلس الشيوخ له دور محوري في وضع رؤية للحفاظ على الأمن القومي".