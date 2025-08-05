أستاذ علوم سياسية: وعي كبير من المصريين بأهمية المشاركة في انتخابات الشيوخ

علق الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، على سير العلمية الانتخابية ومشاركة المصريين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وقال حسن سلامة، في تصريحات له على قناة "الأولى الفضائية"، إن أيام انتخابات مجلس الشيوخ تسجل في صفحات التاريخ".

وأشار حسن سلامة، إلى أن: "هناك مشاهد إيجابية لحرص المصريين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ سواء للمصريين في الخارج أو المصريين في الداخل".

ولفت حسن سلامة، إلى أن: "هناك وعيا كبيرا من الشعب المصري بأهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ".

وواصل حسن سلامة: "نقوم برسم صورة للعالم بأكمله أن المصريين على قلب رجل واحد وحريصين على المشاركة السياسية في الاستحقاقات الدستورية".

