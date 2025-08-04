وزير الزراعة: مجلس الشيوخ حلقة وصل بين المواطن والدولة

علق علاء فاروق وزير الزراعة، على مشاركة المواطنين الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .



وقال علاء فاروق في تصريحات له على قناة " تن "، :" مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس الشيوخ تأكيد على التفاف المواطنين خلف القيادة السياسية".

وتابع علاء فاروق :" أعضاء مجلس الشيوخ ممثلين للمواطنين في كافة محافظات الجمهورية ، ومجلس الشيوخ له دور فعال في مناقضة العديد من الاقتراحات ووضع السياسات العامة".

وأكمل علاء فاروق:" مجلس الشيوخ يقوم بإيصال صوت المواطن للدولة والقيادة السياسية".

وتابع علاء فاروق :" هناك تناغم وتنسيق بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ تجاه مختلف مشاريع القوانين ".