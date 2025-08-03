استجابة للشكاوي.. وزير الزراعة يوجه بحزمة إجراءات فورية وعاجلة لدعم مزارعي الرمان بالبداري

وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ممثلا في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بالتنسيق العاجل لتوفير الدعم الفني والمادي اللازم لمزارعي الرمان بمركز البداري بمحافظة اسيوط، المتضررين من إصابات آفات الرمان.

تاني تلك الخطوة بالتنسيق مع اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، في استجابة سريعة لشكاوى مزارعي الرمان بمركز البداري، حيث أصدر وزير الزراعة، توجيهات فورية للدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بالوزارة، للمتابعة والفحص الفني واتخاذ الإجراءات العاجلة لعلاج أية أضرار تهدد المحصول، وتعيق عمليات التصدير، مما قد يسبب خسائر للمزارعين.

وشملت الإجراءات الفورية التي اتخذتها الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بالتنسيق مع الدكتور عبد الرحيم احمد عبدالرحيم مدير مديرية الزراعة بأسيوط : توفير 100 مصيدة لذبابة الفاكهة، و100 مصيدة أخرى لذبابة الخوخ، بالإضافة إلى 5 جراكن من الجاذب الجنسي و12 لترًا من المبيدات المتخصصة، حيث سيتم توزيع هذه المواد على مزارعي الرمان بمركز البداري كخطوة أولى، تمهيدًا لتعميمها على باقي مراكز زراعة الرمان بالمحافظة.

وبين الإجراءات السريعة والعاجلة أيضا: تم تشكيل لجنة فنية رفيعة المستوى ضمت مدير إدارة التفتيش الفني، و رئيس قسم آفات البساتين والخضر، حيث نفذت اللجنة، بحضور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط ومهندسي الإدارة العامة للمكافحة، يوم حقلي عملي في أحد مزارع الرمان بمركز البداري، بحضور عدد كبير من المزارعين الذين تلقوا تدريبًا عمليًا على كيفية تركيب المصائد واستخدام الجاذب الغذائي، بالإضافة إلى طريقة الرش الجزئي للمبيدات، كما من المقرر أن تواصل الإدارة المركزية لمكافحة تنفيذ تلك الإجراءات بباقي المحافظات.