القومي لحقوق الإنسان: نتابع مجريات التصويت بانتخابات الشيوخ لحظة بلحظة

أكد عبد الجواد أحمد، المشرف على غرفة متابعة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يثمّن التزام القائمين على اللجان بتطبيق الإجراءات القانونية، وتوفير بيئة انتخابية شفافة تضمن للناخبين ممارسة حقهم بحرية تامة.

وقال عبد الجواد أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن العملية الانتخابية تسير حتى الآن في أجواء من الانضباط والهدوء، مؤكدا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يتابع مجريات التصويت لحظة بلحظة منذ فتح اللجان صباح اليوم.

وتابع المشرف على غرفة متابعة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لم يتم رصد أي مخالفات من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية أو نزاهتها.