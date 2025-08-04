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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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سعد الصغير يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف


ضمن تغطية خاصة، استضافت مذيعه صدى البلد ايمان عبد اللطيف الفنان سعد الصغير، وتحديدا فى منطقه المهندسين امام مدرسه عبد الناصر الثانويه بنات حيث وجه الفنان سعد الصغير رسالة قوية للمواطنين بالنزول والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.


وأكد سعد الصغير، في حواره مع مذيعة صدى البلد، أن المشاركة في الانتخابات "واجب وطني" على كل مصري، وأنها فرصة لاختيار المرشحين الأكفاء الذين يخدمون مصالح الوطن وحث المصريين على تحري الدقة في اختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ لضمان تحقيق المصلحة العامة.

تصريحات للفنان سعد الصغير يحث فيها المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، مؤكدًا على أهمية دور المجلس في الحياة السياسية والتشريعية في مصر.
ودعا الصغير، خلال تصريحاته، جميع المصريين إلى النزول والمشاركة بكثافة في الانتخابات لاختيار الأنسب من بين المرشحين، وأكد أن هذه المشاركة واجب وطني على كل مواطن، وأن الهدف منها هو المصلحة العليا للبلاد.


ووجه الصغير رسالة للمواطنين بضرورة تحري الدقة في اختيار المرشحين القادرين على خدمة الوطن، وتلبية احتياجات الشعب، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية.
سعد الصغير يدعو للمشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ
في دعوة للمواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، أكد الفنان سعد الصغير على أن دور المجلس مهم جدًا في دعم الحياة التشريعية والسياسية في مصر.
وصرح الصغير لـ صدى البلد أن مشاركة المواطنين في التصويت هي "واجب وطني" يجب على كل شخص أن يقوم به، مشددًا على أهمية اختيار الأفراد الأكفاء الذين يملكون القدرة على تمثيل الشعب بشكل صحيح وخدمة مصالح البلاد.
وشجع الصغير المواطنين على النزول بكثافة إلى لجان الاقتراع، لاختيار المرشح المناسب، مما يضمن أن تكون اختيارات الشعب مبنية على أسس صحيحة لخدمة الوطن.

 

سعد الصغير مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ

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