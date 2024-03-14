ماس بصاعق ناموس.. القصة الكاملة لـ حريق المصحة النفسية في الجيزة

تباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في إندلاع حريق بمصحة نفسية في شبرامنت بالجيزة، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وانتدبت فريق من الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق.

تفاصيل حريق مصحة الإدمان في الجيزة

حيث تبين من التحقيقات الأولية ومعاينة مسرح حادث حريق مصحة العلاج النفسي في الجيزة، أن سبب إندلاع الحريق ماس كهربائي في جهاز صاعق الناموس داخل المصحة وتم السيطرة عليه بدون إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بإندلاع حريق داخل مصحة علاج نفسي في الجيزة، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال.

بالانتقال والفحص، تمكنت أجهزة الحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده، بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وجرى تنفيذ عمليات التبريد.

وكشفت فرق الأدلة الجنائية والمباحث في الجيزة والتي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي في جهاز صاعق ناموس في مصحة الإدمان.