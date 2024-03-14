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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 15 شخصا في تصادم ملاكي وأتوبيس خاص بـ الجيزة

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية

أصيب 15 شخصا في الجيزة جراء اصطدام سيارة ملاكي وأتوبيس خاص، وذلك على طريق حدائق الأهرام في الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ أفاد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأتوبيس تابع لشركة خاصة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة لموقع البلاغ.

وتبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي واتوبيس خاص تابع لإحدى الشركات، أسفر عنه إصابة 15 شخصا في الحادث وتهشم الملاكي والأتوبيس.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ورفع حطام الحادث وتحرر محضر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجيزة اصطدام سيارة ملاكي اصابة 15 شخصا سيارة ملاكى مديرية امن الجيزة

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