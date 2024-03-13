استخبى في الدولاب.. دينا وعشيقها على طبلية عشماوي بسبب العشق الحرام

تنتظر سيدة وعشيقها الوقوف على طبلية عشماوي بعد قرار محكمة جنايات جنوب الجيزة، بإحالة أوراقهما، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما بعد قتلهما زوج السيدة ليخلو لهما الجو ويمارسان العشق الحرام.

وقررت المحكمة اليوم الاربعاء مد اجل النطق بالحكم على المتهمين لجلسة ١٧ ابريل المقبل.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين، للمتهمين "محمد. ع"، 23 سنة، و"دينا. ع" ربة منزل تهمة القتل العمد.

وتابعت التحقيقات أنه على إثر علاقة غير شرعية جمعت المتهمين قدم المتهم الأول "محمد" للمتهمة الثانية "دينا" عقاقير مهدئة لتقديمها لزوجها بالأكل والشرب حتى يتمكنا من قتله، وبتاريخ الواقعة استغل الأول تغيب المجني عليه عن المنزل بالتنسيق مع الثانية، وصعد لمسكن المجني عليه حاملا معه قطعة حديدية، فخبأته الثانية بداخل دولاب غرفة النوم محل الجريمة.

وأضافت التحقيقات أنه عقب عودة المجني عليه للمسكن بدأت الثانية بوضع بعض العقاقير المهدئة داخل مشروب، إلا أن زوجها رفض تناوله لتغير طعمه، فحاولت إعطاؤه للمجني عليه عن طريق سرنجة بالفم أثناء نومه، إلا أنه استيقظ وحال مقاومته لها قام الأول بالخروج من الدولاب وضربه من خلفه عدة مرات على رأسه بالقطعة الحديدة.

وأشارت التحقيقات إلى أن العشيق المتهم ضرب المجني عليه بالقطعة الحديدية، حتى سقط أرضًا لتقوم زوجة المجني عليه بإعطاء عشيقها مبلغ مالي وسلاح ناري "طبنجة" ملك المجني عليه، وبعثرا محتويات الشقة لإيهام أهل المجني عليه بأنها واقعة سرقة، وانتظرا بعض من الوقت للتأكد أن المجني عليه قد فارق الحياة.

وأضافت التحقيقات أنه بعد تأكد الزوجة أن زوجها الضحية فارق الحياة وأن العشيق انصرف من المنزل وأخذ معه متعلقات المجني عليه والأدوات المستخدمة واحتفظ بالمتعلقات وتخلص من الأدوات بترعة مجاورة للمنزل، عقب ذلك قامت الزوجة بالاستغاثة لاستكمال خطتهما بجعلها واقعة سرقة، وتم القبض على الزوجة وعشيقها واعترفا بجريمتهما.