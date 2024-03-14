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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامن الغربية :توقيع الكشف الطبي على 139مريضا في قافلة الأورمان

قوافل طبية بالغريية
قوافل طبية بالغريية

 نجحت جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع مستشفى طنطا الجامعى استهدفت توقيع الكشف الطبي على 139مريض ضمن المرضى الأولى بالرعاية بقريتي بلشاى وكفر المحروق مركز كفر الزيات، وقرية كفر سبطاس مركز طنطا، وقرية الرجبية مركز السنطة.

وجاء ذلك تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية .

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وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم القافلة جاء فى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها من الأسر الأولى بالرعاية ، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بالنهوض بالأسر الأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

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من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مديرعام الاورمان، أن القافلة تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)،  بالاضافة الى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.
موضحًا تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

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مضيفًا، أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

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الخدمات الطبية التضامن الاجتماعي بالغربية التضامن الاجتماعي اللواء ممدوح شعبان بمناسبة شهر رمضان المبارك بمحافظة الغربية تنظيم قافلة طبية تضامن الاجتماعي شهر رمضان المبارك كفر سبطاس بلشاى

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