بسبب طرد دبلوماسيين.. الخارجية الروسية تستدعي سفير النمسا في موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه سيتم استدعاء سفير النمسا في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية ردا على طرد اثنين من دبلوماسيي السفارة الروسية من قبل فيينا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لوكالة “تاس” الروسية، إنه "سيتم استدعاء السفير النمساوي إلى وزارة الخارجية الروسية"، دون أن تحدد بالضبط متى سيحدث ذلك.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو تدين بشدة ما قالت إنها خطوة غير ودية أخرى من جانب فيينا، "والمسئولية عن عواقبها تقع بالكامل على عاتق السلطات النمساوية".

وهددت الوزارة باتخاذ إجراءات انتقامية "في الوقت المناسب".

وقالت وزارة الخارجية النمساوية، أمس الأربعاء، إن اثنين من دبلوماسيي السفارة الروسية تصرفا بطريقة لا تتوافق مع وضعهما الدبلوماسي، ولذلك أمرتهما وزارة الخارجية النمساوية بمغادرة النمسا بحلول نهاية 19 مارس، دون إبداء أسباب محددة للطرد.