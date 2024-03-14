عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب طرد دبلوماسيين.. الخارجية الروسية تستدعي سفير النمسا في موسكو

روسيا والنمسا
روسيا والنمسا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه سيتم استدعاء سفير النمسا في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية ردا على طرد اثنين من دبلوماسيي السفارة الروسية من قبل فيينا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لوكالة “تاس” الروسية، إنه "سيتم استدعاء السفير النمساوي إلى وزارة الخارجية الروسية"، دون أن تحدد بالضبط متى سيحدث ذلك.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو تدين بشدة ما قالت إنها خطوة غير ودية أخرى من جانب فيينا، "والمسئولية عن عواقبها تقع بالكامل على عاتق السلطات النمساوية". 

وهددت الوزارة باتخاذ إجراءات انتقامية "في الوقت المناسب".

وقالت وزارة الخارجية النمساوية، أمس الأربعاء، إن اثنين من دبلوماسيي السفارة الروسية تصرفا بطريقة لا تتوافق مع وضعهما الدبلوماسي، ولذلك أمرتهما وزارة الخارجية النمساوية بمغادرة النمسا بحلول نهاية 19 مارس، دون إبداء أسباب محددة للطرد.

إيران تعلن تشكيل تحالف بحري مع روسيا والصين لتأمين شمال المحيط الهندي

مدير وكالة الطاقة الذرية يعلق على تهديد روسيا استخدام الأسلحة النووية بأوكرانيا

موسكو وزارة الخارجية الروسية فيينا النمسا السفارة الروسية السفير النمساوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه |الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 رابع يوم رمضان

25 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن رابع أيام رمضان.. وهذا ثمن البيض الآن

فصل الطلاب المتغيبين بالمدارس وحرمانهم من أعمال السنة | تفاصيل

بطاقة خدمات لكبار السن.. بشرى سارة للمواطنين

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل

انتداب المعمل الجنائي لفحص سبب احتراق مصنع للأثاث بـ١٥ مايو| صور

بعد تصديق السيسي.. رسوم جديدة على جواز السفر| تفاصيل

موضوعات متعلقة

بوتين: روسيا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية إذا شعرت بخطر وجودي

أمريكا تعتزم تزويد بولندا بصواريخ قادرة على ضرب أهداف في روسيا

بعد تهديدات بوتين.. كم عدد الأسلحة النووية لدى روسيا ومتى سيتم استخدامها؟

بعد إحباط اقتحام.. روسيا تعترض مسيرة أوكرانية فوق أراضي بيلجورود

ترشيحاتنا

احذر.. فعل يضيع ثواب صومك دون أن تدري

كيلو السكر بـ27 جنيها.. الزراعة تطرح السلع الغذائية بنصف الثمن| تعرف على المكان

انخفاض غير متوقع بأسعار اللحوم رابع أيام رمضان.. هل ستتراجع لـ150 جنيها؟

صدمة.. إصابة لاعب المصري بقطع في الرباط الصليبي

البلشي يخاطب النائب العام ولجنة العفو الرئاسي لإخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين

بسبب طرد دبلوماسيين.. الخارجية الروسية تستدعي سفير النمسا في موسكو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط مطالبات بإيقافه في أحداث القمة.. أمير سعودي يهاجم شيكابالا ويعتزم مقاضاته

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

نشرة المرأة و الصحة| إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال...ماذا يحدث للبشرة عند استخدام زيت خشب الصندل؟

المقلب قلب بجد| حكاية أزمة زوج نيلي كريم وباسم سمرة.. اتهام علني ورد قاسي

فيديو

حسن عبدالفتاح: نقابة المهن التمثيلية مش بتشغل وعمري ما طلبت شغل |خاص

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ