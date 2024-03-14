إيران تعلن تشكيل تحالف بحري مع روسيا والصين لتأمين شمال المحيط الهندي

أكد ممثل إيران في التمرين الأميرال البحري الثاني مصطفى تاج الديني، أن التدريبات البحرية "الحزام الأمني البحري – 2024" التي تشارك فيها روسيا وإيران والصين، تشهد على ظهور تحالف جديد لضمان الأمن في شمال المحيط الهندي.

وقال تاج الديني لقناة أيريب التلفزيونية الإيرانية: "هذه التدريبات الهامة أجريت لمدة 5 سنوات متتالية، وقد شهد العالم إيران والصين وروسيا تشكل تحالفا دوليا جديدا لضمان الأمن في شمال المحيط الهندي".

وبحسب الديني، فإن القوات البحرية لأذربيجان وكازاخستان وعمان وباكستان وجنوب أفريقيا كانت حاضرة كمراقبين من أجل أن تصبح مشاركة كاملة في المستقبل.

وفي صباح يوم 14 مارس، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن المرحلة العملية من تمرين الحزام الأمني البحري - 2024 انتهت في خليج عمان.

وعلى مدار يومين من التدريبات، عمل البحارة الروس مع نظرائهم من القوات البحرية الإيرانية والصينية على ممارسة المناورات المشتركة وتمارين الاتصال، وإطلاق مدافع رشاشة من العيار الكبير ومدفعية صغيرة من العيار على متن السفن على أهداف سطحية وجوية في اليومين، كما تم نفيذ عملية لتحرير سفينة استولى عليها القراصنة.

وتم إجراء المناورات البحرية الدولية لحزام الأمن البحري 2024 للمرة السادسة منذ عام 2018.