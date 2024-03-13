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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تجري محادثات سرية مع إيران بشأن هجمات البحر الأحمر

صدى البلد

أجرت الولايات المتحدة محادثات سرية مع إيران، في محاولة لمعالجة التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر، وذلك وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر تحدثت لـ"فاينانشال تايمز".

وكانت المناقشات، التي جرت في عمان في يناير، بمثابة أول مفاوضات مباشرة بين البلدين منذ 10 أشهر.

وتهدف المحادثات التي يقودها مستشار البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك ونائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني، إلى استكشاف سبل إنهاء الهجمات على السفن في البحر الأحمر، لا سيما تلك التي تشنها حركة الحوثي المدعومة من طهران في اليمن. 

وقام المسؤولون العمانيون بتيسير المناقشات، مما يضمن عدم تواصل الأطراف بشكل مباشر.

وتأتي المحادثات وسط مخاوف متزايدة بشأن النفوذ الإيراني في المنطقة والتصعيد الأخير للأعمال العدائية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس. 

وينظر المسؤولون الأمريكيون إلى القناة الدبلوماسية مع إيران كوسيلة حاسمة لمعالجة مجموعة من التهديدات الصادرة من البلاد ومنع المزيد من التصعيد.

ورغم المفاوضات غير المباشرة، لا تزال التوترات مستمرة في المنطقة. 

واصلت جماعة الحوثي هجماتها على السفن، مما أدى إلى ردود فعل عسكرية من الولايات المتحدة وحلفائها. 

واتهمت الولايات المتحدة، إيران، بتزويد الحوثيين بطائرات دون طيار وصواريخ ومعلومات استخباراتية لهذه الهجمات، على الرغم من إصرار طهران على نفوذها المحدود على الجماعة.

وبينما تم اتخاذ إجراءات عسكرية لردع الحوثيين، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنه في نهاية المطاف، يجب على إيران الضغط على الجماعة للحد من أنشطتها. 

ومع ذلك، يبدو أن هدف طهران النهائي هو تجنب الصراع المباشر مع الولايات المتحدة أو إسرائيل ومنع نشوب حرب إقليمية شاملة.

وتطرقت المحادثات أيضا إلى المخاوف المتعلقة بتوسع برنامج إيران النووي، حيث أثارت الولايات المتحدة هذه القضية خلال المفاوضات. 

وكانت إدارة بايدن قد سعت في السابق إلى احتواء الأزمة المحيطة بأنشطة إيران النووية قبل اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس.

ويسلط التواصل بين الولايات المتحدة وإيران الضوء على الديناميكيات المعقدة السائدة في الشرق الأوسط والجهود المستمرة لمعالجة التحديات الأمنية الإقليمية من خلال القنوات الدبلوماسية. 

وبالرغم من التحديات والتوترات؛ يظل الجانبان ملتزمان بالحوار كوسيلة لتهدئة الوضع وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

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