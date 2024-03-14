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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كسروا أجهزة طبية.. قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة مستشفى العجوزة

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

أخلت جهات التحقيق في الجيزة سبيل المتهمين الـ 4 بالاعتداء على الطاقم الطبي بمستشفى العجوزة في الجيزة وتحطيم بعض المستلزمات والأجهزة الطبية.

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تفاصيل تعدي 4 أشخاص على طاقم مستشفى العجوزة

وكشفت التحقيقات في واقعة مستشفى العجوزة في الجيزة، قيام 4 متهمين بالاعتداء على طاقم طبي بالمستشفى وتحطيم بعض المستلزمات والأجهزة جراء رفض الأطباء دخولهم للمستشفى وقيامهم بالتعدي على الأطباء.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة كشفت ملابسات تعدي 4 أشخاص على الأمن الإداري بمستشفى العجوزة، وإحداث تلفيات في بعض الأجهزة الطبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من مستشفى العجوزة أفادت بقيام 4 أشخاص بالتعدي على طاقم المستشفى الطبي .

بالانتقال والفحص، تبين من تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن المتهمين حضروا لزيارة مريض إلا أن الطبيب المعالج رفض ذلك حرصا على سلامة المريض، فقام المتهمون بالتعدي على أفراد الأمن الإداري وتسببوا في تلفيات بالأجهزة.

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة مستشفى العجوزة مديرية امن الجيزة العجوزه الطاقم الطبي

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