الوحدة المنتجة بالتعليم تنظم معرضا لبيع السلع بمدرسة الزخرفية ببني سويف

أقامت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، معرضاً للسلع الغذائية والاستهلاكية، ضمن خطة المحافظة بالتوسع في إقامة المعارض لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وبالتزامن مع شهر رمضان المبارك وضمن سلسلة المعارض التي تشرف عليها المحافظة بمناسبة الشهر الفضيل.

وتفقد وكيل التعليم هاني عنتر، المعرض الذي أقامته "الوحدة المنتجة" بمقر مدرسة الزخرفية ببني سويف، وذلك في حضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية، ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام، المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني، ونعيم حماد رئيس مجلس الأمناء والأباء والمعلمين، وأحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف، وأشرف عبد العليم مدير أمن المديرية، وفاطمة الجنيدي مدير إدارة الوحدة المنتجة، وأشرف وديع مدير مدرسة الصناعات الزخرفية.

وأشار " عنتر" إلى أن المعرض شاركت فيه المدارس بمنتجاتها المتمثلة في كافة المواد الغذائية وذلك بأسعار مخفضة عن أسعار الأسواق مشاركة في التخفيف عن كاهل المواطنين والتصدي لغلاء الأسعار وتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان الكريم ، مؤكداً على الالتزام بجودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية.

وأضافت مدير إدارة الوحدة المنتجة أن المعرض شارك فيه المدارس بالإدارات التعليمية بمنتجاتها بهدف توفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مناسبة ، حيث يشتمل المعرض على منتجات متنوعة ( اللحوم ، الياميش ، السكر ، الزيت ، البلح ، الألبان ، منظفات ..وغيرها ).