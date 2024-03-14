المفتي: الصبر صفة إيجابية للشخصية التي يسعى إلى بنائها الإسلام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الصبر صفة تجعل الإنسان يتعالى على حطام الدنيا، ويتسامى على القليل الفاني، وينتصر على الشهوات الحسية والمعنوية، وتحقيق صفة الصبر يكون بإمساك بقوة الإحجام عن ما يضر الإنسان.

وأشار علام، خلال برنامج "حديث المفتي" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الخميس، إلى الشخصية التي يسعى إلى بنائها الإسلام لها عدة سمات، وعلى رأسها الصبر، فالصبر صفة إيجابية وليست سلبية، ولا يقتصر على تحمل الصعاب فقط.

وأضاف أن الصبر يعكس قدرة النفس على تحمل الصعاب ومواجهة الابتلاءات بإيمان راسخ، منوها بأن قليلي الصبر يقعون في المهالك فكم من بيوت هدمت وصلة رحم قطعت بسبب غياب هذه الصفة، لافتا إلى أن الله نصحنا بالصبر والتحمل، وقد جعل الله الصبر مقترنا بصفات الخير والتقوى، موضحا أن لإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر، وشهر رمضان خير معلم لصفة الصبر.