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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المفتي: السائر في طريق الله تواجهه عقبات وتعترضه تحديات

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن النفس تحتاج في تقويمها لحسن المعالجة والترويض، مشيرًا إلى أنه خلال شهر رمضان تصفد الشياطين، ويكتشف الإنسان أنه في مواجهة مع نفسه إما أن يرقى بها في درجات التقوى والمراقبة لله فينجو بها، أو يترك نفسه ليقع في أثر هذا العدو مرة أخرى.

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وأضاف "علام"، خلال تقديمه برنامج "حديث المفتي" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن السائر في طريق الله تواجه عقبات وتعترضه تحديات تحول بينه وبين أن يحظى بالسعادة، فما الحياة الدنيا إلا ساحة اختبار وابتلاء، ويفرح وينجو من وفق لتزكية ونفسه، ويهلك ويخسر من اتبع نفسه هواها.


وتابع، أن الله سبحانه وتعالى يعين عباده ويفتح لهم أبواب الفضل والرحمة، والصوم يعزز في الإنسان الشعور بغيره من الفقراء الذين يعوزهم القوت، ويكون هذا دافع لتغيير النفس والرقي بها، ويعطي للإنسان ثقة هائلة في نفسه وأنه قادر على تقويتهم، ويكتسب هذا الشعور بامتناعه عن أشياء حلال قبل الحرام.

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