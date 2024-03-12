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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفتي الجمهورية: ترك النبي لفعل لا يعني الحكم عليه بالحرمة أو البدعة.. صور

مفتي الجمهورية في
مفتي الجمهورية في حوار مع موقع صدى البلد

أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال يقول (الكثير يتحدث عن مفهوم البدعة بغير موضعه، نود أن نعرف ما هي الأمور التي تركها النبي وفعلها الصحابة والمسلمون الآن ولا تعتبر بدعة؟

وقال مفتي الجمهورية، في حوار لصدى البلد، إن العلماء المعتبرين تحدثوا كثيرًا عن أقسام البدعة، فذكروا أن هناك 5 أقسام للبدعة، وهي: البدعة المحرمة، والبدعة الواجبة، والبدعة المستحبة، والبدعة المباحة، والبدعة المكروهة.

وأشار المفتي، إلى أن البدعة المحرمة هي تلك البدعة التي تبطل أحكام الإسلام، أما ما تتوافق معها فتدخل في دائرة السنة الحسنة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة".

أما ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فعل ولم يأتِ نص شرعي يَنهى عنه فإن فيه سَعةً، بل هناك دلائل شرعية على جواز الاستبشار بقدوم العام الجديد أو غيره من الاحتفالات المشروعة كالمولد النبوي الشريف وتهادي الحلوى فيه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيامه يوم الإثنين قال: "ذاك يوم ولدت فيه"، كما أن الترك لا يعني التحريم أو البدعة.

مفتي الجمهورية في حوار مع موقع صدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار مع موقع صدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار مع موقع صدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار مع موقع صدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار مع موقع صدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار مع موقع صدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار مع موقع صدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار مع موقع صدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار مع موقع صدى البلد
مفتي الجمهورية في حوار مع موقع صدى البلد
مفتى الجمهورية مفهوم البدعة الصحابة النبي

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