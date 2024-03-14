الإصابة تحرم كيفن دي بروين من المشاركة مع منتخب بلاده

حرمت الإصابة لاعب وسط مانشستر سيتي ، كيفين دي بروين، من التواجد داخل تشكيلة منتخب بلجيكا التي تخوض مباراتين وديتين أمام آيرلندا وإنجلترا هذا الشهر.

واستُبدل دي بروين البالغ من العمر 32 عاماً في الدقيقة 69 خلال تعادل سيتي 1 - 1 أمام ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي.

وقال دومينيكو تيديسكو مدرب بلجيكا، اليوم الخميس، إن دي بروين عانى من الإصابة «في المباريات القليلة الأخيرة»، مضيفاً: «لن نخاطر به الآن، من الأفضل أن يتعافى جيداً مع سيتي ليستعد لبطولة أوروبا» في الصيف.

وقال تيديسكو للصحفيين: «لا أعرف ما إذا كانت هناك علاقة بإصابته في عضلات الفخذ الخلفية. لقد أصبحت المشكلة الآن في أعلى الفخذ، وهو ما عانى منه في المباريات القليلة الماضية».

وتابع: «لقد تحدثت بالأمس مع الطبيب وكيفن، وقررنا أن الأمر خطر للغاية. مسؤوليتنا أن نضع اللاعب في الاعتبار، وكذلك النادي الذي يلعب له».

وأضاف: «من الأفضل أن نمنحه الوقت للتعافي بشكل جيد في سيتي، ومن ثم إعداده لبطولة أوروبا. لا يمكننا المخاطرة الآن، وبالتأكيد ليس مع كيفن».