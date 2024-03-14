تغييرات صادمة ..عودة توني كروس ومانويل نوير لـ تشكيل منتخب ألمانيا

يشهد تشكيل منتخب ألمانيا تغييرات شاملة على تشكيلته قبل ثلاثة أشهر من استضافة بطولة أوروبا، وسط ترقب صادم بأداء المدرب، فضم ستة من الوجوه الجديدة، وعلى رأسهم لاعب وسط بايرن ميونيخ الصاعد ألكسندر بافلوفيتش البالغ من العمر 19 عاما كما عاد المخضرم توني كروس من الاعتزال الدولي كما كان منتظرا، والحارس العملاق مانويل نوير 37 عاما.

وأقالت ألمانيا المدرب هانز فليك عقب الخروج من دور المجموعات بكأس العالم 2022 بقطر وتحقيق ثلاثة انتصارات فقط في 11 مباراة العام الماضي، لتخفق في النهوض من كبوتها بعد الخروج من دور الـ 16 في بطولة أوروبا 2020 مع سلفه يواخيم لوف.

واستعانت المدرب بناغلسمان البالغ 36 عاما في محاولة لإحياء «الماكينات»، وسيقدم مدرب بايرن السابق بعض الوجوه الجديدة في مباراتين وديتين هذا الشهر أمام فرنسا وهولندا.

واستدعى يان- نيكلاس بيسته جناح هايدنهايم، وماكسميليان باير من هوفنهايم، بجانب فالديمار أنتون وماكسمليان ميتلشتاد ودينيز أونداف، وكذلك بافلوفيتش الصربي الأصل.

واستبعد ناغلسمان 11 لاعبا من آخر تشكيلة أعلنها في نوفمبر الماضي، فأخرج من حساباته ماتس هوملز ونيكلاس زوله وليون غوريتسكا وسيرج غنابري ويوناس هوفمان، فيما يغيب ليروي ساني للإيقاف.

ويعود كروس لاعب وسط ريال مدريد للمنتخب بعد ثلاث سنوات تقريبا من اعتزاله دوليا، وكذلك حارس بايرن نوير شريك النجاح في التتويج بكأس العالم 2014 والعائد للمنتخب بعد نحو عام ونصف.

وأعاد ضم روبن كوخ لاعب فرنكفورت الغائب منذ بطولة أوروبا 2021 لمنح قوة وصلابة دفاعية في خط الوسط.

واحتفظ مهاجم بايرن المخضرم توماس مولر وإلكاي غندوغان لاعب وسط برشلونة، الذي سيحتفظ بشارة القيادة رغم عودة نوير، بمكانيهما.

وانضم لاعب واحد فقط من بوروسيا دورتموند، هو المهاجم نيكلاس فولكروغ، فيما استبعد هوملز وزوله ويوليان براندت وكريم أديمي ونيكو شولتربيك.