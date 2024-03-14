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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير إسرائيلي متطرف: العقوبات الأمريكية تهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية

سموتريش
سموتريش

انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، ورئيس الحزب الصهيوني الديني المتطرف، بشدة العقوبات الأمريكية الجديدة على البؤر الاستيطانية والمستوطنين العنيفين، قائلا إن حكومة الاحتلال ستواصل دعم المشروع الاستيطاني.

وزعم الوزير المتطرف: “أن هذه القرارات هي استسلام من قبل إدارة بايدن لحملة المقاطعة التي تهدف إلى تشويه دولة إسرائيل بأكملها والقضاء على الحركة الاستيطانية وإقامة دولة فلسطينية”، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف: "حكومة إسرائيل تقف إلى جانب المستوطنات، وهذه الخطوات غير مقبولة على الإطلاق وسنناضل من أجل إلغائها".

وزير المالية الإسرائيلي سموتريش إقامة الدولة الفلسطينية إدارة بايدن

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