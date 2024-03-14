فيفي عبده: عزة بنتي أنسب فنانة تمثل قصة حياتي.. وهدربها على الرقص

قالت الفنانة فيفي عبده، إنه حال تفكيرها في تقديم عمل فني لمسيرتها وقصة حياتها فستختار ابنتها عزة لتقديم شخصيتها، قائلة: "لو عملت قصة حياتي هخاطر ببنتي عزة بنتي تجسدني وهدربها على الرقص وهي شرباني وممثلة مجتهدة وشاطرة".

وأضافت فيفي عبده، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما إبراهيم، أنها في بدايتها كانت توافق على تقديم أدوار ثانية وثالثة ولكنها الان ترفض الظهور كضيفة شرف، مضيفة: "رفضت الظهور كضيف شرف واعتذرت لأن ده مبدأ عندي بطولة أو أسيب".

وتابعت: "ممكن أوافق على عمل بطولة جماعية أو بطولة أكثر من شخص إنما أعمل مشهد أو دور صغير ممكن يكون حاجة كويسة بس داخليا مقدرش اعمل ده، وأنا ناجحة وجماهيريتي كبيرة وسط الناس".