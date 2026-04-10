الوفد الأمريكي يغادر إلى إسلام أباد.. وفانس: مستعدون لمد يد التعاون

غادر الوفد الأمريكي المفاوض برئاسة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى إسلام آباد، حيث أعرب عن

تطلعه للمفاوضات مع إيران أن تكون إيجابية.

وقال فانس في تصريحات له: سنرى ما إذا كان الإيرانيون مستعدين للتفاوض بحسن نية ونحن مستعدون بالتأكيد لمد يد التعاون في مفاوضات إسلام آباد.

وكانت السلطات الباكستانية، فرضت إجراءات أمنية مشددة في العاصمة إسلام آباد، الخميس، ونشرت المئات من عناصر الشرطة والقوات شبه العسكرية لتأمين المدينة، قبيل المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران.

ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات، التي يُنظر إليها على أنها فرصة دبلوماسية مهمة لإنهاء حرب إيران، خلال اليومين المقبلين.

وأغلقت السلطات أجزاءً من المدينة عبر وضع حاويات شحن على الطرق الرئيسية المؤدية إلى "المنطقة الحمراء"، وهي منطقة شديدة التحصين تضم مقر الرئيس، ورئيس الوزراء، ووزارة الخارجية، والسفارات الأجنبية، حسبما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".