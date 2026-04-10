أزهري: الإخلاص هو سر العبادة

قال الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف، إن كل إنسان تكون في حياته نقطة تحول، موضحًا أن سيدنا عمر بن الخطاب، دخل الإسلام بعد سماع سورة طه، وأنه شعر بحلاوة القرآن الكريم.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي محمد جوهر، وأحمد دياب، أن سيدنا عمر سمع القرآن وشعر بحبه، وانشرح صدره للإسلام من حلاوة القرآن، وأنه قال إنه لم يسمع أجمل من القرآن الكريم.

وأشار إلى أن كل إنسان لديه مفتاح التحول من أجل حياة أفضل، وأن كل مسلم عليه أن يعلم المقاصد من الأمور الدينية، وعليه أن يستشعر الجمال في كل عمل.

ولفت إلى أن كل مسلم في أثناء قراءة القرآن الكريم، عليه أن يستشعر ما به، وأن يخرج منه برسائل، وأن الإخلاص هو سر العبادة.