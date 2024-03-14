بيع محمد صلاح الصيف المقبل الخيار الأفضل لليفربول.. هل السعودية وجهته القادمة؟

يترقب الكثير من محبي نادي ليفربول مصير اللاعب الأشهر في النادي، محمد صلاح، ومحطته التالية حال مغادرته لصفوف الفريق.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، في تقرير لها، اليوم الخميس، أن بيع الجناح المصري محمد صلاح الصيف المقبل قد يكون الخيار الأفضل للنادي الإنجليزي.



وقد يضطر ليفربول إلى التفكير فيما لا يمكن تصوره وبيع محمد صلاح في الصيف القادم، بعد أن رفض الريدز كل محاولات نادي اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع اللاعب الصيف الماضي.

تقرير ميرور بشأن بيع محمد صلاح

وعلاوة على محاولته جذب تشابي ألونسو إلى أنفيلد ليحل محل يورجن كلوب، يجب على الرئيس التنفيذي الجديد في ليفربول مايكل إدواردز اتخاذ قرار بشأن مستقبل محمد صلاح.

والصيف المقبل سيكون أمام صلاح عام واحد فقط على عقده الذي يتقاضى بموجبه 350 ألف جنيه إسترليني راتبًا أسبوعيًّا.

وسيبلغ محمد صلاح 32 عامًا في يونيو المقبل، ويجب على ليفربول إما إقناعه بقبول شروط جديدة أو بيعه قبل أن يتمكن من المغادرة دون مقابل صيف عام 2025.

وبحسب "ميرور" يواجه ليفربول "موقفًا تفاوضيًا صعبًا"، وبينما تمكن الريدز من رفض عرض الاتحاد السعودي بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني مقابل محمد صلاح العام الماضي، فقد لا يجد ليفربول الأمر سهلًا الصيف المقبل.

وذكرت الصحيفة أن محمد صلاح يمكن أن يحصل على راتب معفى من الضرائب يبلغ 1.25 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًّا مع نادي الاتحاد السعودي، ولا يمكن لليفربول أن يقترب من التنافس مع ذلك المبلغ.

وأوضحت أنه في السعودية يُعتبر صلاح الهدف الرئيس، لأنه سيكون الشخصية المثالية للترويج للدوري المحلي عالميًّا.



وأشارت "ميرور" إلى أنه من المحتم أن ينتهي الأمر بالنجم محمد صلاح في الدوري السعودي.