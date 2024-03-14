الخارجية الفلسطينية تدين تركيب الاحتلال حواجز حديدية على عدد من أبواب الأقصى

أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس بيانا بشأن الإجراءات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى ، بوضع حواجز حديدية على البوابات.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الإجراءات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في القدس عامة، وفي محيط المسجد الأقصى المبارك خاصة، وذلك لمنع وعرقلة وصول المصلين الى المسجد.

ونددت الخارجية الفلسطينية بتركيب الاحتلال للحواجز الحديدية على 3 من أبواب الأقصى، في محاولة لإدخال المزيد من التغييرات على الواقع التاريخي والقانوني والسياسي القائم في الحرم القدسي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واعتبرت أن هذه الإجراءات انتهاك فاضح للقانون الدولي والتزامات القوة القائمة بالاحتلال تجاه دور العبادة وحرية وصول المواطنين الفلسطينيين إليها، واعتداء متواصل على صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم.

وطالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لوقف تغول الاحتلال على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.