المرأة قوة تغيير في المجتمع.. ندوة بمركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد

عقد مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد اليوم الخميس ندوة بعنوان المرأة قوة تغيير في المجتمع وذلك احتفالاً بعيد الأم ويوم المرأة المصرية بحضور السيدة نادية عزمي ويصا مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد وفضيلة الشيخ رمضان يوسف وكيل أوقاف الوادي الجديد.

افتتحت اللقاء السيدة أزهار عبد العزيز مدير مركز إعلام الخارجة متحدثة عن اهتمام قطاع الإعلام الداخلى بالمناسبات القومية والوطنية ودوره في تثقيف المواطنين بهذه المناسبات ويأتي اللقاء في إطار الاحتفالات خلال شهر مارس بعيد المرأة والأسرة المصرية.



ومن جانبه تحدث فضيلة الشيخ رمضان عن تكريم الإسلام للمرأة يتضح ذلك من خلال مقارنة أوضاع المرأة قبل الاسلام وبعده حيث أقر الاسلام المساواة في الحقوق الشرعية والتكليفات بين المرأة والرجل وأكد حق المرأة في الميراث وقضى على وأد البنات كما أكد على حقوق المرأة كزوجة وام وابنة.. أضاف كذلك فضل بر الوالدين والاحسان اليهما ومرتبته بعد عبادة الله وعدم الشرك به.



ثم تناولت السيدة نادية عزمي محطات فى تاريخ المرأة المصرية نالت فيها العديد من الامتيازات والحقوق واكدت على دور المجلس القومي للمرأة كمؤسسة رسمية في الدفاع عن حقوق المرأة والتصدى لمحاولات التمييز او التهميش من خلال دعم القيادة السياسية لذلك وإصدار التشريعات التي من شأنها دعم المرأة وفيما يتعلق بدور مكتب الشكاوى ذكرت انه يقدم خدمة مجانية للمرأة تتعلق بالتقاضى والحقوق الوظيفية والأسرية ثم تحدثت عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة ودور المجلس في المبادرة الرئاسية حياة كريمة وختاما تحدثت عن مطبخ المصرية وهو فكرة بدأها المجلس هذا العام لتدريب الفتيات على الطهى كمشروع يدر عائد على الاسرة من المنزل وتوزيع الوجبات للأسر الأولى بالرعاية .



وفى الختام أكد الحضور على دعم القيادة السياسية للمرأة بشكل كبير ساهم في تولى المرأة العديد من المناصب وبرزت مشاركتها المجتمعية والسياسية بشكل كبير.



أدار اللقاء غادة بصيط محمد مسئول الإعلام التنموى و محمد عطية اخصائي اعلام. و تحت اشراف أزهار عبد العزيز مدير مركز الإعلام.